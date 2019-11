Pescara, rintracciato dalla Polizia 58enne romeno

L’uomo era destinatario di ordine di carcerazione per mesi 9 di reclusione

PESCARA – Ieri mattina, gli agenti della Squadra Volante durante il normale servizio di perlustrazione, hanno proceduto al controllo un individuo che si aggirava tra le auto in sosta in un parcheggio sottostante l’asse attrezzato adiacente via delle Caserme. Il cittadino di nazionalità romena, identificato per H.A. 58enne, era stato alcuni giorni prima segnalato dalla locale Sala Operativa, in quanto destinatario di un ordine di custodia cautelare di mesi 9 di reclusione e per il quale era stata emanata una nota di ricerca. L’individuo è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura per la notifica del provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione del 07.10.2015 e di ripristino dell’ordine medesimo, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Isernia.