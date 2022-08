Pescara, ricettazione: denunciata una giovane di 24enne

PESCARA – Nel primo pomeriggio di ieri, la Squadra Volante, diretta dal Vice Questore Aggiunto Pierpaolo Varrasso, ha denunciato per ricettazione un giovane di 24 anni, di origini straniere. Alle ore 15.00, un equipaggio lo ha notato in C.so Vittorio Emanuele mentre si aggirava con fare sospetto. Raggiunto e fermato per un controllo, il giovane che è apparso sin da subito agitato è stato trovato in possesso di una tessera bancomat intestata ad una ragazza e, alla richiesta di spiegazioni, non è riuscito a fornire una valida giustificazione. Gli agenti hanno accertato che la tessera bancomat era custodita nella borsa rubata con destrezza nella mattinata, nei pressi della “Nave di Cascella”, alla stessa ragazza che aveva poggiato la borsa affianco al posto dove era seduta.

Questa mattina, la Squadra Volante ha tratto in arresto una donna 51enne, di nazionalità ucraina, in regola con le norme di soggiorno. Gli agenti, durante il pattugliamento, sono stati avvicinati da una signora che ha raccontato di un’animata lite tra la madre e la badante, scaturita a seguito della volontà dell’anziana donna di interrompere il rapporto di lavoro, non essendo soddisfatta dell’attività svolta dalla badante che ha male reagito alla decisione. Gli agenti hanno approfondito recandosi presso l’abitazione dell’anziana, una donna di 75 anni: una volta giunti sul posto, hanno trovato la badante alla quale hanno chiesto i documenti d’identificazione ma la stessa ha reagito minacciando e colpendo più volte i due agenti provocando loro lesioni giudicate guarite in gg. 21 e gg. 5 s.c.. La donna è stata condotta in Questura dove è stata arrestata e trattenuta presso la camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.