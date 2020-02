Pescara, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale: arrestato 62enne

PESCARA – Questa mattina, personale della Squadra Volante e dell’Ufficio NSO della Questura di Pescara ha tratto in arresto una persona resosi responsabile di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo si è presentato presso la Prefettura di Pescara chiedendo di potersi recare in uno degli Uffici.

L’operatore di Polizia, preposto alla vigilanza, lo ha invitato a rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per le modalità di accesso, ma lo stesso, ignorandolo, si è incamminato lungo il corridoio. Raggiunto dall’Agente in servizio, l’uomo lo ha aggredito improvvisamente, colpendolo con un pugno al volto, provocando un trauma contusivo facciale con distorsione del rachide cervicale, giudicato dai Sanitari del Pronto Soccorso guaribile in gg. 21. Il soggetto identificato per L.F. 62enne, è stato tratto in arresto e quindi posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’ A.G..