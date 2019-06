Pescara, Refezione Scolastica 2019-2020: come iscriversi

PESCARA – Dal 24 Giugno 2019 i genitori dei bambini che intendono fruire del Servizio di Refezione Scolastica, possono iscrivere i propri figli tramite la procedura online attiva sulla piattaforma https://pescara.ecivis.it, nei seguenti modi:

i genitori degli alunni già utenti del Servizio potranno accedere con le credenziali, utente e password, già in loro possesso;

i genitori degli alunni che usufruiranno del Servizio per la prima volta potranno iscriversi tramite procedura di registrazione.

Gli utenti residenti nel Comune di Pescara che intendono usufruire dell’agevolazione tariffaria, per poter compilare ON LINE l’Autocertificazione ISEE, presente nella procedura E-Civis, dovranno essere già in possesso della documentazione completa – DSU e Attestazione ISEE 2019 – riferita al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.

L’utente, compilando l’Autocertificazione ON LINE, si impegna a presentare entro e non oltre il 30/08/2019 la documentazione completa (DSU e Attestazione ISEE) all’Ufficio Refezione del Comune di Pescara con le seguenti modalità:

PEC : protocollo@pec.comune.pescara.it

Raccomandata A/R :Piazza Italia 1, 65121 Pescara * a mano presso l’Ufficio Protocollo- Palazzo di Città.

Si ricorda che non potranno usufruire del Servizio di Refezione gli utenti che non hanno regolarmente provveduto all’iscrizione online.

LA SCADENZA DELLE ISCRIZIONI ON LINE É FISSATA AL 30 AGOSTO 2019.

Si invitano gli utenti a consultare l’informativa predisposta dalla Concessionaria, presente sia nel portale E-Civis, sia nel sito del Comune di Pescara – Servizio al Cittadino – Studiare – Servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico.

CONTATTI:

UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA

Stanza n. 2, 2° mezzanino, Palazzo di Città

Tel. 085/4283253 – 085/4283645 – servizio.refezione@comune.pescara.it