Pescara, reati vari: sette anni di reclusione per una donna

PESCARA – Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Pescara, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Pescara, nei confronti di R. C.. La predetta deve espiare la pena di anni 7 di reclusione per un cumulo di pene per reati di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, commessi in Pescara dal 2002 al 2007. Dopo le formalità di rito la stessa è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Teramo.

