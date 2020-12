Pescara, raddoppio di via del Circuito: parere positivo della Soprintendenza

Blasioli e consiglieri comunali : “I lavori per decongestionare una delle strade più trafficate di Pescara possono iniziare. Non si perda altro tempo”

PESCARA – “Con l’arrivo del parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio non c’è più alcun ostacolo all’inizio dei lavori per decongestionare via del Circuito, una delle strade più trafficate di Pescara. Quasi definita anche l’aggiudicazione dei lavori, non si perda altro tempo e per gennaio si inizi la cantierizzazione dell’opera. La realizzazione della bretella per il raddoppio di via del Circuito potrebbe partire tra gennaio e febbraio ed essere operativo entro la fine dell’estate se questi termini verranno rispettati”, a dare l’annuncio il consigliere regionale Antonio Blasioli, ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pescara e i consiglieri comunali Pd Piero Giampietro e Stefania Catalano.

“Dopo il parere di autorizzazione idraulica del Genio civile regionale – dicono i consiglieri – è arrivato anche il parere favorevole della Soprintendenza, che dà il via libera con piccole prescrizioni, come l’assistenza ai lavori di un archeologo, la comunicazione tempestiva dell’inizio degli stessi e una progettazione e la schermatura tra la realizzanda arteria e gli orti. Insomma pochi correttivi e utili a migliorare il progetto. Con procedura negoziata è stata individuata anche la ditta che realizzerà l’opera con un ribasso del 31 per cento. Il 23 ottobre 2019 il Comune di Pescara aveva preso possesso delle aree che consentiranno di realizzare un progetto fondamentale per la vivibilità di via del Circuito e di tutta la zona Colli. Un progetto che abbiamo voluto, pensato, progettato e finanziato come amministrazione di centrosinistra e oggi vogliamo rassicurare la cittadinanza che non c’è più alcun ostacolo all’esecuzione di un’opera a cui crediamo ancora fortemente, perché è forse l’unica capace di contribuire allo snellimento del traffico di via del Circuito dopo il Ponte Flaiano, che dalla sua apertura ha già agito positivamente sulla prima parte di via del Circuito”.

Il progetto ammonta a 500.000 euro e prevede sostanzialmente due interventi, utili entrambi: la realizzazione di una rotatoria posta all’incrocio tra via del Circuito e via Pian delle Mele e la realizzazione di una strada che si ricollega a via Valle Roveto e cioè al lungofiume, in modo da raddoppiare via del Circuito dall’altezza di via Pian delle Mele fino al porto con percorrenza a senso unico.

“Se ci fosse il coraggio di posizionare qui una centralina di rilevamento dell’inquinamento atmosferico, scopriremmo che questo tratto di via del Circuito è una delle strade più inquinate della città – dice il consigliere Piero Giampietro – intasata dagli autobus extraurbani, dai mezzi di soccorso e da migliaia di autovetture private che entrano a Pescara, trasformando Villa Fabio e Via del Circuito in una zona ad altissima densità di traffico e inquinamento. Questo intervento, che abbiamo fortemente voluto nella passata amministrazione, libererà il quartiere da inquinamento e rumori, eliminerà il “tappo” che si crea all’altezza del ponte delle Libertà e ridarà dignità al tratto di via del Circuito fra piazza Pierangeli e il confine con Villa Raspa. Vigileremo perché l’intervento venga realizzato nel pieno rispetto dei tempi previsti.

“Questo intervento è importante anche in chiave di accessibilità – aggiunge la consigliera Stefania Catalano – perché viene prevista la messa in sicurezza della strada e dei marciapiedi, a tutela delle utenze svantaggiate. Questa strada conduce a scuole, ospedali, servizi pubblici, e deve essere sicura”.

“E’ un intervento a cui sono particolarmente affezionato, perché l’ho seguito personalmente e ho provveduto a farne approvare il progetto e a inserirlo con delibera nel piano Triennale – illustra il consigliere regionale Antonio Blasioli – La bretella decongestionerà il traffico di via del Circuito uno snodo che soprattutto nelle ore di punta può essere considerato tra le tre strade inquinate di Pescara, malgrado sia di accesso ai due ospedali pescaresi. Due gli interventi, il primo interessa il tratto di Via Del Circuito che si interseca Via Pian delle Mele, un’area critica, senza semaforo, governata dalle sole regole di precedenza stradale. Per tali ragioni è indispensabile la realizzazione di uno strumento di intersezione a raso che assolva alla funzione di moderazione e snellimento del traffico. La soluzione sarà la realizzazione di una rotatoria all’altezza del fronte strada prospiciente il Vivaio Valpescara: sarà a forma allungata con un’isola centrale dotata di fascia valicabile nella parte più larga e totalmente sormontabile nella parte più stretta. In pratica avrà un diametro esterno maggiore pari a m.21; il diametro dell’isola centrale maggiore pari a m.7; quello esterno minore pari a m.19; il diametro dell’isola centrale minore pari a m.5; la larghezza delle corsie sarà pari a m.7; la larghezza dei bracci di ingresso e di uscita pari a m.4; infine la larghezza dei marciapiedi pari a m.1,50. La rotatoria prevede l’arretramento della recinzione privata, nonché delle parti in muratura e rete metallica, dei cancelli di accesso alla proprietà privata, con il ripristino dell’impiantistica relativa”.

L’altro intervento riguarderà la realizzazione del nuovo tratto stradale di viabilità locale alternativo a via del Circuito, che dalla nuova rotatoria, perpendicolarmente al tracciato principale della stessa via del Circuito, andrà verso il Fiume Pescara per poi innestarsi su Via Valle Roveto, illustrano Blasioli e i consiglieri.

“Il tratto stradale di viabilità locale sarà creato ex novo e dalla nuova rotatoria condurrà perpendicolarmente al tracciato principale verso il Fiume Pescara, costeggiandolo per innestarsi su Via Valle Roveto, per alleggerire il flusso di automobili che invade la via. L’intervento in progetto sarà completato con il ripristino di marciapiedi e di recinzioni, la costruzione di opere locali di sostegno, la realizzazione delle reti di pubblica illuminazione e di smaltimento delle acque meteoriche – spiegano i consiglieri –La prima parte del percorso insiste sul tracciato di una strada privata esistente, già soggetta a servitù di passaggio a favore del Comune di Pescara. Il progetto prevede l’ampliamento della sede stradale disponibile sulla proprietà privata lato sinistro, con arretramento dell’attuale recinzione privata, mediante la “demo-ricostruzione” delle parti in muratura e rete metallica. Il percorso, quindi, proseguirà parallelo al fiume, attraversando le proprietà private fino all’innesto su via Valle Roveto. L’ultimo tratto del percorso, all’altezza del ponte di Villa Fabio, intercetterà la stazione di raccolta e pompaggio della rete fognaria comunale. Il nuovo tracciato stradale, previsto in P.R.G. a doppio senso di marcia, innestandosi su Via Valle Roveto che ne costituisce il proseguimento, è stato progettato a senso unico in direzione Via del Circuito – Via Valle Roveto. La strada sarà larga 3,50 metri; il marciapiede lato destro pari a 1,50 metri; la banchina lato sinistro m.0,50. Saranno anche previste opere di completamento per la raccolta delle acque piovane nei tratti ove mancano; l’illuminazione sarà garantita dai pali esistenti incrementati da ulteriori impianti. A lavoro finito sarà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale come previsto dal Nuovo Codice della strada”.