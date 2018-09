Pescara, Provincia: inaugurata la SP Variante De Contra – Cusano

PESCARA – La Provincia di Pescara ha inaugurato sabato mattina, 22 settembre 2018, il nuovo asse di collegamento stradale fra la S.S. n.5 e la S.R. n.487, la “S.P. Variante De Contra – Cusano” (Scafa – Abbateggio).

VARIANTE

La lunghezza complessiva dell’opera è di km 1 + 750 Larghezza: 9,50 mt Pendenza max: 8% viadotto di attraversamento del fossato Raganelli Lunghezza: 56,40 mt Composto di 2 campate dell’altezza massima di 12 mt. Il Viadotto poggia su fondazioni di tipo profonde, con pali del diametro di 100 cm e della lunghezza di 20 mt. Le campate sono collegate da una pila centrale del diametro di mt 3,00 per h= 10 mt. Le travi prefabbricate di tipo a cassone hanno un’altezza di 1,80 mt e sono poggiate su isolatori sismici elastometrici.

Le stesse campate sono solidarizzate mediante catene cinematiche in acciaio. La difesa spondale (protezione contro l’erosione) del fossato Raganelli è stato effettuato mediante un intervento di tipo ecocompatibile, con impiego di massi provenienti dagli scavi. Le scarpate instabili sono state bonificate con drenaggi adeguati.

Il viadotto è stato denominato, Con Decreto del Presidente n. 134/2018 “Celestino V”, per ricordare la figura di questo Papa, al secolo Pietro Angelerio, santo eremita che scelse di trascorrere la sua vita in solitudine e preghiera sulla nostra Maiella tanto da essere noto già ai contemporanei come “Pietro del Morrone”, lasciando un’orma indelebile nei luoghi in cui ha trascorso la sua esistenza terrena.

Ha dichiarato il Presidente Antonio Di Marco:

“Non posso che esprimere la mia estrema soddisfazione per la realizzazione di questo strategico nuovo asse viario, che favorirà la crescita e lo sviluppo del territorio interno; una soddisfazione duplice, per la mia veste di Presidente della Provincia e Sindaco di Abbateggio. La Provincia di Pescara ha mantenuto l’impegno che aveva preso con i cittadini ed oggi consegna alla comunità un’opera fondamentale per il potenziamento dell’accesso pescarese al versante occidentale della Maiella; la concretizzazione di questa infrastruttura è una svolta attesa da lungo tempo dai cittadini di tutto il comprensorio e rappresenta la fine dei disagi per molti abitanti della zona. La creazione del nuovo asse viario costituisce anche un’opportunità importante per lo sviluppo economico dell’area, in quanto, oltre alla cittadinanza, anche gli insediamenti estrattivi e le attività produttive potranno usufruire di tale infrastruttura”.