Pescara Primavera oggi all’esordio stagionale contro l’Inter [LIVE]

Venerdì 13 settembre alle 14 biancazzurri in campo per la gara inaugurale della nuova stagione 2019 – 2020 del campionato Primavera1

CITTÁ SANT’ANGELO – É finalmente arrivato il giorno dell’esordio in Primavera1 per il Pescara che oggi pomeriggio, venerdì 13 settembre affronterà in casa l’Inter, vice campione d’Italia, con fischio d’inizio alle ore 14. Ricordiamo che l’ingresso è a pagamento, con tagliando acquistabile all’interno del Delfino Training Center di Città Sant’Angelo (Poggio degli Ulivi) al prezzo di 5 euro. Per chi non avesse questa possibilità indichiamo il link per seguire il match LIVE con la webcronaca minuto per minuto.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Alla vigilia della partita Delfino Channel ha riportato il video con l’intervista a Giuseppe Geria, direttore del settore giovanile biancazzurro. Lo stesso ha parlato dell’importanza del match dove purtroppo non potranno essere disponibili tutti i ragazzi dell’organico (questioni buracratiche di tesseramento) e che sarà una stagione importante non solo per la squadra Primavera ma anche l’under 13, 14, 15, 16 vivaio che alimenta gli altri settori. Dopo il video riportiamo i convocati da mister Legrottaglie per la partita.



I BIANCAZZURRI CONVOCATI PER PESCARA – INTER

BLANUTA Vladislav

CHIACCHIA Alessandro

DE MARZO Lorenzo

MASELLA Davide

MERCADO Nicolas

SORRENTINO Alessandro

TAMBORRIELLO Mattia

ZINNO Claudio

CIPOLLETTI Davide

D’ANGELO Federico

PALMUCCI Stefano

PAOLILLI Matteo

TRINGALI Salvatore

BORRELLI Gennaro

CAMILLERI Marco

RENZETTI Mikhail

QUAQUARELLI Gabriele

PAVONE Fabian

MARTELLA Alessandro

PINA GOMES Antonio Pedro

SAVA Razvan Sergiu

RADAELLI Nicolo’