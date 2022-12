Pescara, porto di armi e ricettazione: denunciato 18enne

PESCARA – Aveva un “Butterfly”, ovvero un coltello a farfalla, oltre ad una pinza e documenti compendio di furto. Un 18enne è stato denunciato da personale della Volante per porto di armi e ricettazione. Gli operatori di Polizia, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione/repressione di reati predatori disposti dal Questore di Pescara, nella mattinata di ieri, nei pressi della stazione ferroviaria, hanno proceduto al controllo del giovane.

Sin da subito il ragazzo ha assunto un atteggiamento piuttosto anomalo, in particolare ha mostrato un immotivato stato di agitazione, tanto da indurre gli agenti a procedere ad un’accurata perquisizione personale. In effetti, nel corso di tale attività, il 18enne è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla “Butterfly” della lunghezza complessiva di cm 23 (lama cm 11), una pinza e un documento che, dagli accertamenti esperiti, è risultato denunciato quale compendio di furto. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per porto di armi e ricettazione.