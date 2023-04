PESCARA – Proseguono serrate le attività di controlli disposti dal Questore della provincia di Pescara finalizzate al contrasto dei reati predatori. Nel primo pomeriggio di ieri, 17 aprile, durante l’ordinario controllo del territorio svolto dal personale della Squadra Volante, diretta dal Vice Questore Aggiunto Dr. Pierpaolo Varrasso, con il contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, gli agenti hanno intercettato e deciso di controllare, nei pressi dell’ospedale civile, una vettura con due persone a bordo. Veniva pertanto intimato l’alt al conducente che però, alla vista della pattuglia, ha accelerato. Ne è nato così un inseguimento terminato nella zona dei colli pescaresi, quando l’automobilista è stato bloccato.

Nel veicolo gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico di cm 14, un coltello a scatto di cm 19, una roncola ed un bastone, inoltre sono state rinvenute delle cartucce cal. 12, celate nel portaoggetti lato conducente. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto in sequestro. Alla luce di quanto recuperato, veniva effettuata la perquisizione presso il domicilio del conducente nonché proprietario del veicolo, tale attività permetteva di recuperare altre cartucce illegalmente detenute dello stesso calibro di quelle celate nell’auto. Il conducente, un 50enne di Pescara, è stato denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere. L’uomo veniva infine segnalato alla locale Prefettura essendo stato trovato in possesso di sostanza stupefacente con il contestuale ritiro della patente di guida.