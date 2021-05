Pescara, la Polfer ha rintracciato una minore riaffidata alla mamma

Dal bilancio dell’ultima settimana della Polizia di Stato sui treni e nelle stazioni ferroviarie di Marche, Umbria e Abruzzo risultano 2.500 persone controllate

PESCARA – Un denunciato, 2.579 persone controllate, 223 pattuglie impegnate in stazione, 59 servizi a bordo di 119 treni: è questo il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, nell’ultima settimana.

In particolare, personale della Sottosezione Polfer di Pescara ha rintracciato su indicazione del capo treno, a bordo di un convoglio a lunga percorrenza notturno, una minore che si era arbitrariamente allontanata dalla propria abitazione per recarsi da coetanei nella città di Foggia. La stessa è stata presa in custodia dagli Agenti di Polizia e riaffidata alla madre contattata e giunta nella locale stazione.