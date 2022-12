PESCARA – Musi lunghi negli spogliatoi dell’Adriatico dopo la sconfitta casalinga subita dal Pescara ad opera del Picerno. Una squadra ben messa in campo che nonostante le avare occasioni da rete create è riuscita a sfruttare l’unica ingenuità commessa dalla squadra abruzzese. Per il Pescara decisamente una giornata negativa, ad ammetterlo è stato lo stesso tecnico Colombo che a fine gara ha dichiarato: ”Difficile da dire dove sia finito il Pescara. Non ci riconosciamo in queste prestazioni. Non c’è nessuno che ti aiuta a trovare la scintilla, io mi assumo la responsabilità tecnica ma anche la squadra dovrà fare mea culpa. L’episodio ha condizionato ma bisogna essere onesti nel dire che non abbiamo giocato bene, eravamo sotto ritmo. Nelle prime partite di campionato avevamo intensità. Io mi lego molto all’aspetto mentale, perché non credo che sia una questione fisica perché c’è stata intensità nel finale. Oggi non ci riesce nulla”.

Pescara – Picerno, Colombo: “Non ci riconosciamo in queste prestazioni” ultima modifica: da