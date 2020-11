Pescara, Piano particolareggiato Fontanelle: le proposte entro il 30 novembre

L’assessore Del Trecco rende noto che è stato prorogato il termine ultimo per i cittadini per presentare proposte di modifica per la revisione del Piano Particolareggiato di Fontanelle

PESCARA – L’assessore all’Urbanistica del Comune di Pescara, Isabella Del Trecco comunica che è stato prorogato al 30 novembre 2020 il termine ultimo per i cittadini per presentare proposte di modifica per la revisione del Piano Particolareggiato di Fontanelle. Infatti precisa Del Trecco: “Visti i tempi di emergenza sanitaria, e valutata la necessità di garantire quanto più possibile la partecipazione del territorio confrontandosi in modo attento con la progettualità dell’amministrazione nel rivedere quella fetta del Piano regolatore in termini di crescita e di sviluppo, abbiamo ritenuto possibile e necessario concedere un ulteriore mese di tempo, continuando ad assicurare agli utenti anche l’assistenza a distanza dei nostri uffici tecnici preparati a rispondere a qualunque quesito di merito. L’obiettivo è quello di procedere con celerità, nel modo più condiviso possibile, al fine di favorire il rilancio del settore edilizio e, nel contempo, individuare gli strumenti più utili per i piccoli proprietari, i più penalizzati dalla crisi economica che tutti stiamo vivendo”.