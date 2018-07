Pescara, nidi d’infanzia: aperte le iscrizioni al progetto Il Nido

Cuzzi: “Una misura per 50 bimbi, 30 già iscritti e 20 nuovi. Ecco i nidi che hanno dato disponibilità ad accogliere”

PESCARA – “Sono aperti i termini di ammissione al progetto Il nido: diritto dei bambini, da noi varato lo scorso anno per contribuire ad abbattere le liste di attesa nelle strutture comunali”. Lo ha riferito l’assessore alla Pubblica Istruzione Giacomo Cuzzi.

Il progetto è rivolto agli utenti che sono attualmente presenti nelle graduatorie definitive dei nidi d’infanzia comunali Il Bruco, l’Aquilone, Raggio di Sole, Cipì e il Gabbiano e coinvolge strutture private che hanno dato disponibilità ad accogliere altri bambini attraverso questo speciale progetto.

I moduli per l’ammissione alla misura sono disponibili da oggi e lo saranno fino al 25 luglio prossimo sia all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza Duca D’Aosta 15, sia sul sito istituzionale al seguente link:

http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=119&IDbando=453

Le domande dovranno essere presentate entro il 25 luglio all’Ufficio Protocollo di Palazzo di Città o inoltrate all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it

Il progetto prevede un numero di 20 ammissioni nuove per l’anno scolastico 2018/2019, ma continua per altri 30 piccoli utenti che hanno già fruito del servizio lo scorso anno e continueranno anche per l’anno che sta per cominciare.

Dodici sono le strutture che hanno dato disponibilità ad accogliere:

Il Paese delle Meraviglie, in via di Sotto (2 utenti di età media, dunque 1-2 anni); Felicittà di Strada Prati (per 6 piccoli e 9 utenti di età media); Totem in via Rigopiano (7 posti per piccoli e 1 per grandi da 2 anni in su); L’Angolo di Felicittà di via Monte Petroso (5 medi e 5 grandi); Lullaby di via dei Peligni ((2 piccoli e 3 medi); La Casa di Amy in via Spaventa ((2 medi); Il Nido degli Angeli di via Nenni (4 piccoli, 2 medi e 4 grandi); Il nido d’Oro di via delle Casette (2 medi e 3 grandi); Il Palloncino di Strada della Polveriera (9 piccoli e 6 medi); L’Albero della Vita di via D’Annunzio (1 medio e 1 grande) e il Filo Rosso di via Cavour (2 piccoli, 2 medi e 2 grandi).