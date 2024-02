Pescara, minacce e porto di oggetti atti a offendere: denunciato 38enne

PESCARA – Nel primo pomeriggio di ieri, un 38enne rumeno, si è introdotto presso un centro di accoglienza brandendo un’ascia e prendendosela, senza motivo, prima con i presenti che stavano consumando il pasto, poi con un addetto della struttura che lo aveva invitato a desistere, si allontanandosi poi a bordo della propria bicicletta. L’uomo è stato intercettato dalla Squadra Volante e denunciato in stato di libertà con l’accusa di minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

L’episodio si è consumato poco dopo le 13 del 20 febbraio 2023, nei pressi di via Alento, ma già in precedenza era stata segnalata alla Questura, la presenza di un uomo armato di ascia che si aggirava, a bordo di una bicicletta, in via Marconi, allarmando i passanti.

A seguito di tale segnalazione, le Volanti, ottenuta una sommaria descrizione dell’uomo, hanno immediatamente avviato le ricerche che terminavano in meno di cinque minuti. Il 38enne, a seguito della richiesta di intervento pervenuta dal centro di accoglienza, veniva infatti intercettavano mentre si stava allontanando a bordo della propria bicicletta. A questo punto, gli agenti lo hanno bloccato, disarmandolo. Condotto in Questura l’uomo è stato compiutamente identificato e denunciato. L’ascia è stata posta infine sotto sequestro.