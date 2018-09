Pescara – Livorno: dove seguire in diretta la partita

Fischio d’inizio alle ore 18 per la 2° giornata di Serie B. Stadio, DAZN o webcronaca le possibilità di scelta

PESCARA – Alle ore 18 si gioca allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara la partita tra i biancazzurri e il Livorno. La partita è valida per la 2° giornata del campionato di Serie B. Si tratta della prima per la squadra toscana che ha osservato un turno di riposo. I biancazzurri invece sono reduci dal pari di Cremona. Andiamo nel dettaglio a vedere dove poter seguire il match in diretta. Tre le possibilità: stadio, diretta su DAZN e webcronaca.

QUI LA DIRETTA WEB DELLA PARTITA CON AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

STADIO

Come abbiamo già illustrato in maniera dettagliata nell’articolo dove abbiamo parlato dei biglietti di Pescara – Livorno è possibile acquistare il tagliando nei puntivendita Listicket abilitati in Italia oltre che presso il The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69.

DAZN

In esclusiva per la Serie B DAZN trasmetterà il match in diretta sui dispositivi previsti con la telecronaca a cura di Edoardo Testoni e Stefan Schwoch. Collegamenti solitamente a partire da 15 minuti prima del match per vivere l’attesa con le formazioni e curiosità sulla partita.

WEBCRONACA

Dalle 17 circa Calciomagazine.net sarà online con le formazioni ufficiali quindi dalle 18 sarà possibile seguire la webcronaca con diretta testuale sul link sopra presente. Un supporto utile per chi segue la sfida da casa o si trova in giro con il proprio cellulare o allo stadio per rivivere le emozioni con un commento sempre dettagliato delle azioni più salienti.

PROBABILI FORMAZIONI

I biancazzurri dovranno fare a meno di Marras squalificato e di Palazzi out per infortunio. Possibile l’esordio dal primo minuto per Del Grosso in difesa (preferito a Ciofani) mentre a centrocampo con Machin recuperato ma non al 100% dovrebbe giocare Melegoni, altro neo acquisto. In attacco spazio a Mancuso con Cocco e Antonucci. C’è curiosità nel vedere il nuovo Livorno con 3-5-2 e Albertazzi che dovrebbe partire titolare a centrocampo. Assenti Parisi, Gasbarro, Bogdan, D’Agnello e Maicon che si vanno a sommare allo squalificato Agazzi, in avanti la temibile coppia Kozak – Giannetti.

Pescara (4–3–3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Perrotta, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Melegoni; Mancuso, Cocco, Antonucci. Allenatore: Pillon

Livorno (3–5–2): Mazzoni; Gonnelli, Di Gennaro, Albertazzi; Fazzi, Luci, Valiani, Rocca, Porcino; Kozak, Giannetti. Allenatore: Lucarelli