Pescara, iscrizione agli Asili Nido comunali AS 2024/2025

PESCARA – A decorrere dal 2 maggio 2024 sino al 3 giugno 2024, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai sotto indicati Nidi d’Infanzia Comunali, per l’anno scolastico 2024/2025. Lo ha comunicato l’assessore agli Asili Nido Gianni Santilli. Le strutture interessate sono:

· nido d’infanzia “L’Aquilone” – via del Santuario, 176 – sezione medi e grandi;

· nido d’infanzia “Raggio di Sole” – via Colle Marino, 125/1 – sezione medi e grandi;

· nido d’infanzia “Il Bruco” – via Rigopiano, 90 – sezione piccoli, medi e grandi;

· nido d’infanzia “Il Gabbiano”– via Cecco Angiolieri, 1 – sezione medi e grandi;

· nido d’infanzia “La Conchiglia” – via Vespucci, 2 –sezione piccoli, medi e grandi;

· nido d’infanzia “La Mimosa” – via Benedetto Croce, 98 – sezione medi e grandi;

· nido d’infanzia “ Cipì’” – via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 54 – sezione piccoli, medi e grandi;

I requisiti per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali sono previsti dal Nuovo Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 31/03/2022, e sono i seguenti:

1. residenza nel Comune di Pescara (la residenza riguarda il bambino e almeno un genitore). Nel rispetto della L.R.26/2018, le condizioni riservate ai residenti del Comune di Pescara saranno automaticamente estese anche ai residenti dei comuni di Montesilvano e Spoltore dalla data di decorrenza dell’istituzione del Comune della “Nuova Pescara”;

2. le domande di ammissione dei bambini non residenti possono essere accolte a condizione che siano integralmente soddisfatte le richiesta dei residenti;

3. i bambini in “affido” presso famiglie residenti;

4. i bambini di cui almeno un genitore appartenente alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate assegnato presso strutture presenti sul territorio comunale;

5. i bambini apolidi, profughi a seguito di guerre o occupazioni militari, i minori non accompagnati e dimora nel Comune di Pescara.

6. Bambini che presentano svantaggi fisico-psichico-sensoriale ( in applicazione alla L.104/92) e sociali.

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate telematicamente dal genitore/tutore/affidatario dei bambini.

Nella sezione “Servizi on-line- Servizi Scolastici- Asili Nido” del Sito Istituzionale dell’Ente http://www.comune.pescara.it. è possibile presentare l’istanza previa autenticazione con SPID.

L’Ufficio Asili Nido è a disposizione per ogni chiarimento tel. 085 4283753.