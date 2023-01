Pescara, “Informagiovani”: selezione di un soggetto del Terzo Settore

PESCARA – Sorge a Pescara un importante punto di riferimento per l’inclusione sociale, formativa e occupazionale dei giovani. Nel corso di una conferenza tenutasi a Palazzo di città è stato infatti presentato l’Avviso pubblico per la selezione di un soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione finalizzata all’individuazione di proposte per la gestione del Servizio “Informagiovani” del Comune di Pescara.

Dopo i saluti del sindaco Carlo Masci, dell’assessore alle Politiche giovanili Patrizia Martelli e del Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino Marco Molisani, sono stati illustrati i dettagli e gli obiettivi del nuovo servizio.

L’Informagiovani, finalizzato ad accogliere giovani di età compresa dai 18 ai 35 anni, residenti e/o domiciliati nel Comune di Pescara, sarà un luogo in grado di offrire a tutti i giovani opportunità di formazione e crescita, espressione di sé, partecipazione, socializzazione e integrazione, dove poter essere protagonisti del proprio progetto di vita e della vita della città. All’incontro con la stampa ha partecipato anche Roberta Pellegrino, Responsabile del servizio Programmazione Sociale e Misure straordinarie per il Welfare,

“Credo che molti si riempiano la bocca parlando di giovani e di misure di sostegno loro destinate – ha detto il sindaco Carlo Masci – in realtà, poi, di azioni concrete se ne vedono davvero poche. In genere i Comuni queste cose non le fanno, noi invece abbiamo voluto rendere protagonisti proprio i giovani che saranno destinatari e artefici di iniziative di inclusione e di idee innovative. Il servizio sarà gestito senza dubbio da chi risponderà all’Avviso pubblico presentando il progetto migliore”.

Questi gli obiettivi generali:

Favorire un migliore inserimento dei giovani nella vita sociale

Supportare percorsi di orientamento e autonomia

Promuovere lo sviluppo delle life-skills attraverso attività e laboratori

Facilitare forme di alternanza studio-lavoro

Sperimentare spazi di co-working e strutturare sale studio per offrire concrete opportunità di crescita e partecipazione attiva dei giovani

Promuovere, diffondere e attuare le attività di Servizio Civile Universale

L’Informagiovani avrà sede in via Ilaria Alpi e sarà aperto dal martedì al sabato dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 e garantirà gratuitamente diversi servizi a tutti i giovani che ne faranno richiesta.

L’assessore alle Politiche giovanili Patrizia Martelli è apparsa molto soddisfatta:

“Siamo riusciti a raggiungere un risultato davvero molto significativo, mantenendo la promessa di donare uno spazio fisico per ospitare il servizio Informagiovani, dove le persone potranno socializzare e scoprire nuove opportunità in più ambiti. E credo che in un momento così difficile questo sia un aspetto particolarmente importante. Invito quindi tutti i soggetti del Terzo Settore a partecipare all’avviso pubblico, vincerà il migliore ma in ogni caso si tratta di un percorso partecipativo che a Pescara non aveva avuto casi simili”.

“Aspetto molto interessante è che questo nascente servizio deriva a sua volta – ha affermato questa mattina Marco Molisani – dal percorso di bilancio partecipativo sperimentato con il progetto “Pescara Young”, che ha avuto lo scopo di avvicinare i giovani alla pratica della cittadinanza attiva tramite il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto superiore Misticoni-Bellisario di Pescara. Da questo progetto, infatti, realizzando dei contest e attraverso una votazione finale, è stato scelto il progetto vincitore denominato Green Space, che ha dato spunto al nascente Informagiovani. Oltretutto, di fronte alla sede di via Ilaria Alpi vi è proprio uno spazio verde che potrà essere utilizzato per una serie di iniziative”.

“Green Space intende configurarsi quale luogo di incontro e partecipazione – ha affermato Roberta Pellegrino – con uno sguardo attento all’ambiente e al tema del riciclo e della sostenibilità. Queste attività improntate all’educazione ambientale, da svilupparsi attraverso specifici laboratori artistico-espressivi, sono state previste, insieme alle altre, nel neo servizio. Inutile non sottolineare che da questa attività ci auguriamo possano nascere idee e soluzioni per nuove start-up”.

Questi i servizi che saranno disponibili:

· sportello informativo sulle opportunità destinate ai giovani

· interventi di sensibilizzazione e prevenzione relativi a specifiche tematiche quali salute, benessere, ecc.

· attività e laboratori artistico- espressivi, culturali e turistici . In particolare, laboratori “Green”, di educazione ambientale incentrati sull’importanza del riciclo , sostenibilità e valorizzazione del territorio;

· sportelli di consulenza tematica con particolare attenzione alla ricerca del lavoro, redazione e revisione del Curriculum Vitae

· incontri con le ‘risorse’ artistiche e culturali del territorio e progettazione di una cartina interattiva della città

· portale digitale: “Informalavoro”

· ‘aule formative’ su specifiche tematiche relative alla vocazione d’impresa

· collaborazioni e reti con le realtà territoriali attive nell’ambito del volontariato e degli Enti del terzo settore anche organizzando momenti di incontro in sede.

L’importo delle risorse comunali destinate al servizio, è pari a Euro 30.000 di cui Euro 26.950,00 per la gestione ed Euro 3.050 per interventi infrastrutturali. Il soggetto del Terzo Settore individuato come “partner” è obbligato a garantire un co-finanziamento del progetto almeno pari al 10% del totale finanziato per la gestione.