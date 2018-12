Pescara, incidente galleria San Silvestro: tre feriti

Traffico in direzione Sud temporaneamente deviato allo svincolo di Francavilla Nord

PESCARA – Sulla strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”, a causa di un incidente avvenuto al km 12,085, questo pomeriggio è stato provvisoriamente chiuso in direzione Sud il tratto stradale in corrispondenza della galleria “San Silvestro”. Nel sinistro tre persone sono rimaste ferite. Il traffico in direzione Sud è stato provvisoriamente deviato sulla viabilità alternativa in corrispondenza dello svincolo di Francavilla Nord.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine presenti sul posto per la gestione della viabilità e per rimuovere i mezzi incidentati, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Poco dopo le ore 18 il tratto stradale è stato riaperto al traffico. Circolazione nuovamente regolare nella galleria “San Silvestro” sulla strada statale 714.