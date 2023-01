Pescara, impianti fotovoltaici in scuole e palazzetto dello sport: ecco dove

Gli interventi di riqualificazione sono previsti nelle scuole Renzetti, Ilaria Alpi e Dalla Chiesa e nel palazzetto Giovanni Paolo II

PESCARA – Prende quota il piano di installazione di impianti fotovoltaici fortemente voluto dal vicesindaco e assessore Gianni Santilli per la creazione di “comunità energetiche” presso gli edifici comunali del territorio di Pescara, con un’operazione che coinvolgerà in una prima fase quattro istituti scolastici e un impianto sportivo della città. La giunta comunale infatti, approvando su proposta dello stesso Santilli il documento di fattibilità, ha di fatto dato il via libera alla progettazione per la riqualificazione energetica dei seguenti edifici:

– scuola dell’Infanzia e Primaria “Renzetti”, Via Prati, Pescara;

– scuola Media “Rossetti”, Via Raffaello, Pescara;

– scuola Primaria “Ilaria Alpi”, Via V. Cerulli, Pescara;

– scuola dell’Infanzia e Primaria “Piano T”, Via C.A. Dalla Chiesa, Pescara;

– palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II, Via San Marco, Pescara.

Sarà la società in house Pescara Energia, in virtù del relativo accordo stipulato con l’Amministrazione comunale, a realizzare la progettazione e l’intervento che presentano un quadro economico da un milione e 250mila euro finanziato interamente grazie al mutuo a suo tempo concesso al Comune dalla Bei (Banca europea degli investimenti).

“Sono opere cui tengo in modo particolare – ha detto l’assessore alle Edilizia scolastica e alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli – guardando alla straordinaria importanza che rivestono sia per la consistente riduzione dei consumi di energia sia perché ci permettono di ottenere la completa riqualificazione del patrimonio scolastico, anche lì dove siamo già intervenuti con l’adeguamento strutturale e in alcuni casi antisismico. Non meno rilevante è poi sottolineare la ricaduta in termini di sostenibilità ambientale, aspetto che per noi è centrale perché Pescara, non dimentichiamolo, è la città della Bandiera Blu e del progetto Eco-school. Sono quindi lieto di comunicare questo ai dirigenti e alla comunità scolastica, oltre che alle famiglie”.

Come si ricorderà, la BEI ha finanziato per 35 milioni di euro il progetto del Comune di Pescara denominato “Climate Action & Circular Economy”: di questi una quota pari a 15 milioni di euro è e sarà destinata alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunale previsti nel piano industriale (2022/2024) di Pescara Energia Spa e approvato dall’Esecutivo comunale nello scorso mese di novembre. Gli interventi vanno dal retrofit dell’illuminazione efficiente al rivestimento termico degli immobili, dalla posa in opera di finestre e porte ad alta efficienza energetica ai pannelli solari fotovoltaici sul tetto e ai Building Management Systems (BMS).