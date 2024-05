PESCARA – Tra le iniziative finanziate dal Comune di Pescara con il Fondo Povertà, che destina un milione e 392mila euro circa ai servizi/interventi per le persone e per le famiglie in difficoltà, prende il via in questi giorni una delle iniziative promosse dall’assessorato alle Politiche sociali. Entrano in servizio i 94 beneficiari dei tirocini di inclusione sociale, selezionati dal Settore Politiche sociali (a seguito di avviso pubblico) tra coloro che hanno un Isee non superiore a 9.360 euro o che ricevono l’Assegno di inclusione e sono inoccupati o disoccupati. Presteranno servizio in Comune, cioè in alcuni uffici comunali, all’interno di Pescara Multiservice e di Ambiente Spa e la loro attività sarà finalizzata anche alla cura del decoro della città.

I tirocini dureranno 6 mesi e garantiranno una indennità di frequenza pari a 500 euro lordi mensili. Per i beneficiari si tratta di una occasione preziosa per imparare una professione, per entrare in contatto con nuove realtà lavorative e per socializzare. E, soprattutto, queste persone daranno un contributo importante al Comune di Pescara. I tirocinanti, infatti, collaboreranno con gli uffici (Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica, Settore Lavori Pubblici, Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde, Settore Transizione Digitale e Demografici), saranno presenti anche all’Aurum e si formeranno all’interno delle società partecipate: si occuperanno, cioè, della cura degli spazi pubblici, della pulizia della città, in centro e in periferia, degli impianti sportivi, dei parcheggi, dei parchi e dei cimiteri.

“Il Comune di Pescara cerca di trovare sempre delle risposte per le famiglie in difficoltà e arriva primo in Italia, grazie al settore delle Politiche sociali”, ha commentato il sindaco Carlo Masci durante l’incontro con una parte dei tirocinanti ricordando, ad esempio, l’esperienza dei Progetti di utilità collettiva per i percettori del Reddito di cittadinanza. Il sindaco ha sottolineato che a Pescara “si rivolgono al settore sociale 22mila persone, nel 2019 erano 8.500, segno che il Covid ha modificato le nostre vite, e il Comune cerca di esserci, sempre”. Rivolgendosi ai tirocinanti Masci ha detto che “per voi si apre una opportunità, è questo ciò che vogliamo offrirvi” per poi aggiungere che “voi sarete l’immagine del Comune, quindi vi chiedo di dare una buona immagine della città e dell’amministrazione”.

“Questi sei mesi saranno importanti non soltanto per voi ma anche per la città e per i pescaresi che beneficeranno delle vostre attività, per cui potete essere orgogliosi dei servizi che andrete a svolgere, e noi vi ringraziamo per ciò che farete. L’auspicio è che dopo questo periodo di formazione possiate trovare un lavoro”, ha dichiarato il vice sindaco Adelchi Sulpizio durante l’incontro con alcuni di loro. Sulpizio ha messo in evidenza la capacità che c’è stata, da parte del settore, “ad intercettare le risorse” per realizzare il progetto che, ha ricordato il dirigente Marco Molisani, fa seguito ai Progetti di pubblica utilità.

“Alcuni di voi saranno impegnati nel nostro settore e ne sono contento”, ha detto l’assessore al Verde Gianni Santilli. “Teniamo alla cura del verde e vi chiederemo di darci una mano e di essere presenti, con un bel lavoro per la nostra città. Per voi sarà una bellissima esperienza”.

“Ambiente avrà 18 tirocinanti”, ha fatto notare il presidente Ricardo Chiavaroli. “Per noi è un passo significativo: si tratta di un progetto importante in termini di immagine, perché andremo ad intervenire ancora di più sulla città, ma anche in termini sostanziali perché facciamo un passo vero verso le politiche attive del lavoro, rendiamo il lavoro un diritto al quale tutti possono concorrere. E siamo orgogliosi di poter contribuire”.

“Ripetiamo anche per il 2024 l’esperienza dello scorso anno, questa volta con un numero maggiore di tirocinanti. Visto che ci occupiamo di settori importanti, quali i parchi, i cimiteri, gli impianti sportivi e i parcheggi, di cui usufruiscono tutti i cittadini, speriamo sia un percorso di crescita, sia per la società che per voi”, ha detto invece Benedetto Gasbarro, per Pescara Multiservice.

Foto e servizio a cura di Roberto di Blasio