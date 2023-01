Pescara, idea di un info-point turistico all’Aeroporto d’Abruzzo

PESCARA – In Commissione comunale alla Cultura tracciato un bilancio dell’attività svolta dall’Info-point turistico allestito presso l’Urban Box di Piazza della Rinascita e gestito dall’Ente Manifestazioni pescaresi con personale selezionato. Alla riunione dell’organismo consiliare, presieduto da Manuela Peschi, è intervenuto il presidente dell’EMP Walter Meale. Il servizio di informazioni è stato operativo nei due periodi che vanno dal 25 giugno al primo di ottobre 2022 e dal primo di dicembre 2022 al 2 gennaio 2023. I numeri di report parlano chiaro e in termini più che positivi: sono stati infatti 1393 gli ingressi complessivi presso l’info-point, di cui 372 hanno riguardato cittadini stranieri (in maggiore numero dall’Inghilterra, 121, dalla Germania 69, dalla Francia, 60, e dalla penisola iberica nel numero di 30).

Le indicazioni richieste dagli utenti sono state quelle riguardanti mostre, eventi culturali, sagre, visite nei borghi ed escursioni sulla costa e sulla montagna d’Abruzzo; è stato anche richiesto materiale illustrativo del territorio, come piantine, mappe e brochures.

“La novità emersa dalla riunione di Commissione – ha detto Manuela Peschi – è stata in particolare la proposta di estendere questo servizio di accoglienza, e specificatamente si tratterebbe di un hub informativo, anche presso l’Aeroporto d’Abruzzo dove potrebbe benissimo essere insediata un’attività analoga. La commissione Cultura ha infatti avuto modo di ricevere in audizione in questi giorni anche il presidente della Saga Vittorio Catone e credo che tra tutti i soggetti interessati vi sia una disponibilità in questa direzione. Come Amministrazione comunale lavoreremo per cogliere questo obiettivo che certamente valorizzerebbe l’immagine del nostro territorio a beneficio dei numerosi utenti che sempre più fanno scalo presso il nostro aeroporto”.