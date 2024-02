Pescara, furto di una bobina di cavi di rame: arrestato 33enne

PESCARA – Nella decorsa nottata, la polizia di Stato ha arrestato un uomo per furto aggravato. Personale delle volanti si è recato nei pressi di via Raiale dov’era stato segnalato un furto di rame. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno rinvenuto in strada, nei pressi di un deposito di un’azienda di distribuzione di energia elettrica, una bobina di cavi in rame che veniva immediatamente recuperata.

L’area veniva quindi costantemente monitorata, poiché, sorgeva negli agenti il sospetto che l’azione predatoria potesse ancora essere in atto.

Tale considerazione veniva confermata poco dopo. Gli operatori di polizia, infatti, alle ore 3:30, sono riusciti a bloccare un uomo mentre stava scavalcando la recinzione del rimessaggio nei pressi del quale, in precedenza, era stato rinvenuto il materiale trafugato.

Il 33enne pakistano, si era impossessato di una bobina di cavi in rame dal peso di oltre 50 KG e si stava dando alla fuga.

L’uomo, come è emerso successivamente, si era introdotto nel deposito, dopo aver divelto parte della rete metallica che delimita l’area di stoccaggio, e aveva tranciato svariati cavi che aveva avvolto e posizionato sulla propria bicicletta.

Sulla base di quanto emerso, quindi, i cavi rinvenuti dal peso complessivo di quasi 90 KG, sono stati sottoposti a sequestro ed il soggetto è stato condotto in Questura dove è stato formalizzato l’arresto.

Nell’odierna mattinata, a fronte dei furti segnalati, gli agenti della volante, hanno svolti immediati accertamenti e, nei pressi della Tiburtina, hanno proceduto al controllo di un furgone parcheggiato in strada.

All’interno del mezzo sono stati rinvenuti numerosi cavi in rame, aventi medesime caratteristiche di quelli recuperati nella nottata.

Il materiale, dal peso complessivo di 500 KG, veniva sequestrato come anche il furgone. La donna, utilizzatrice del veicolo, 27enne di origini rumene, veniva identificata e deferita per ricettazione.

Continua l’attività di contrasto, posta in essere dalla Polizia di Stato, al furto del prezioso metallo. Nell’ultimo anno, gli agenti delle Volanti hanno sequestrato oltre 3000 KG di cavi in rame.