Pescara, “Fiocchi in Ospedale”: il 30 ottobre inaugurazione del nuovo Spazio

Save the Children e Ospedale Santo Spirito insieme nel progetto “Fiocchi in Ospedale”, per assistere le mamme prima e dopo il parto.Il nuovo Spazio è realizzato in collaborazione con Cooperativa Sociale Orizzonte

PESCARA – Il 30 ottobre 2018, alle ore 11.30 presso la Sala Gialla della UOC Ostetricia e Ginecologia, IV Piano Ala Nord dell’Ospedale Santo Spirito, in Via Fonte Romana 8,sarà inaugurato il nuovo Spazio del progetto “Fiocchi in Ospedale” di Save the Children di Pescara.In collaborazione con la Regione Abruzzo e il contributo di Pampers, le attività verranno svolte in partnership con la Cooperativa Sociale Orizzonte, che opera, da molti anni, sul territorio pescarese nell’area materno infantile.

All’inaugurazione interverranno Marinella Sclocco, Assessora alle politiche sociali, pari opportunità e sussidiarietà orizzontale Regione Abruzzo; Dott. Maurizio Rosati, direttore UOC Ostetricia e Ginecologia PO Santo Spirito; Dott. Giuliano Lombardi, direttore Dipartimento Materno Infantile AUSL Pescara; Dott.ssa Antonietta Giglio, ostetrica, referente ospedaliera del progetto Fiocchi in Ospedale e Claudia Paraguai, cooperativa sociale Orizzonte, coordinatrice del progetto Fiocchi in Ospedale Pescara; Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia Europa di Save the Children e Francesca Romana Marta, Coordinatrice nazionale del progetto Fiocchi in Ospedale di Save the Children.

Il Progetto prevede

Accoglienza e ascolto prima e dopo il parto, incontri e confronti tra genitori e futuri genitori, soprattutto uno spazio accogliente per mamme e neonati con fasciatoi, sostegno all’allattamento con una sala dedicata e la possibilità di incontri formativi con ginecologi, psicologi, pediatri, pedagogisti e professionisti del settore per sostenere sia le mamme in gravidanza che le neo-mamme che spesso si trovano ad affrontare il momento più delicato della loro vita, quello dell’attesa e della nascita di un bambino, in condizioni di grave fragilità socio-economica.

Il progetto, inoltre, interviene per prevenire casi di maltrattamento e abuso, per segnalare e affrontare situazioni di disagio sociale, psicologico e socio-economico e per contribuire a migliorare le competenze e le reti di sostegno alla genitorialità. Per le famiglie che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, è previsto inoltre un supporto materiale come pannolini ed accessori per la cura del neonato, oltre alla possibilità di dimissioni protette e alla presa in carico sociale di coppie in difficoltà abitativa o in cerca di lavoro.

Il progetto Fiocchi in Ospedale di Save the Children è attivo nelle città di Torino, Milano, Roma, Napoli, Bari, Sassari.

Il nuovo Spazio Fiocchi in Ospedale di Pescara sarà aperto ogni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso Sala Gialla della UOC Ostetricia e Ginecologia IV Piano Ala Nord dell’Ospedale Santo Spirito.