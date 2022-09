Pescara, feriti due giovani investiti all’uscita di un locale del lungomare

PESCARA – Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Pescara nelle aree della “movida”, gli agenti delle Volanti e della Polizia Stradale, sono intervenuti sul lungomare a seguito di un investimento che ha coinvolto due giovani, di 22 e 23 anni, usciti da un locale rivierasco. Dopo l’impatto con una Smart condotta da una 24enne, sinistro avvenuto in viale della Riviera, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118: i due giovani investiti sono rimasti feriti e sono stati trasportati presso il Pronto soccorso del locale ospedale. Gli agenti intervenuti prontamente si sono occupati dei rilievi: le cause che hanno determinato l’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto si radunava un numero considerevole di giovani che usciti dai locali si sono avvicinati incuriositi sul luogo del sinistro, ciò non impediva agli operatori di soccorrere le persone investite e acquisire tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

