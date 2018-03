Pescara-Empoli in diretta web dalle ore 15

PESCARA – Quest’oggi alle ore 15 si giocherà Pescara-Empoli, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine abruzzese che nell’ultimo turno ha pareggiato 2-2 in casa dell’Avellino. La squadra di Epifani, dopo tre sconfitte consecutive, è tornata a muovere la classifica e ora occupa la quattordicesima piazza con 37 punti. Dall’altra parte c’è la capolista Empoli che viene dal successo sofferto contro il Venezia e in campionato è reduce da sedici risultati utili consecutivi. In classifica la squadra toscana, che deve recuperare la partita col Foggia, occupa la prima posizione con 57 punti.

SEGUI LA WEBCRONACA DALLE ORE 15

Le probabili formazioni

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Fornasier, Coda, Perrotta, Crescenzi, Valzania, Brugman, Coulibaly, Balzano, Mancuso, Pettinari. Allenatore: Epifani

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual, Bennacer, Castagnetti, Brighi, Krunic, Caputo, Donnarumma. Allenatore: Andreazzoli

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì

Guardalinee: Galetto e Formato

Quarto uomo: Fourneau

Stadio: Adriatico Giovanni Cornacchia