Pescara, Elezioni Provinciali: riunione delle forze di centrodestra

PESCARA – Le forze di centrodestra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono riunite ieri per definire i criteri che dovranno guidare la scelta del candidato alla Presidenza della Provincia di Pescara, per le elezioni del prossimo 18 dicembre, e per la composizione della lista che dovrà sostenere il Presidente. Nei prossimi giorni il confronto verrà esteso all’Udc, che è una forza strategica in seno al centrodestra e il cui contributo avrà il suo peso all’interno del dibattito e delle scelte.

All’incontro erano presenti il responsabile provinciale Forza Italia Lorenzo Sospiri, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Stefano Cardelli e il provinciale della Lega Lino Galante.

“La deadline è fissata al 28 novembre, data fissata per la presentazione delle liste – hanno ricordato i rappresentanti della coalizione -. È evidente che quando ci sono tanti ottimi sindaci, tutti potenziali candidati, il confronto richieda un supplemento di riflessione e di approfondimento, proprio per fare la scelta più giusta, prestando massima attenzione anche alla composizione della squadra di governo.Andrà garantita anche la ricomposizione degli equilibri su Pescara e Montesilvano, percorsi che si muovono in parallelo e che comunque non interferiscono con la coesione della coalizione di centrodestra. La lista che sosterrà il candidato alla presidenza riproporrà con ogni probabilità il nome di quella uscente, Forze di Libertà, a segnare la continuità tra l’amministrazione uscente e quella che si candida ad assumere la guida della Provincia”.