Pescara e Bari insieme per lo sport come strumento di intervento sociale

PENNE – Le glorie del Calcio della Bari Calcio e Pescara, lunedì nel comunale di Penne hanno dato vita ad uno spettacolo calcistico d’altri tempi nulla da invidiare ai giocatori di oggi, ricco di emozioni e giocate da campioni, dove il tempo sembra solo un dato anagrafico. Sono intervenuti il Sindaco di Penne Mario Semproni; il Presidente del consiglio comunale Antonio Baldacchini, l’assessore Pina Tulli, il Sindaco di Farindola.

Il Presidente di Cuore Nazionale Abruzzo organizzatore dell’evento Francesco Longobardi, sostiene come ancora una volta lo sport è lo strumento di Intervento Sociale, lo scopo è di valorizzare i territori colpiti dalle calamità naturali, affinché i riflettori non spengono le luci.

“Abbiamo proposto – continua Longobardi – di sottoscrivere un protocollo d’intesa tra i comuni per valorizzare l’artigianato, commercio e turismo, attraverso organizzazioni di eventi fieristici sui territori coinvolgendo anche le scuole per l’insegnamento dei vecchi mestieri, evidenziando l’importanza di dialogo tra le città di Bari e Pescara per un rapporto di collaborazione commerciale, ringrazio infine l’assessore regionale Donato Di Matteo per aver finanziato gli eventi caledarizzati nel 101 giro D’Italia la 10^ tappa Penne-Farindola, il prezioso contributo dato dall’Endas Abruzzo nella persona del Presidente Regionale Simone D’angelo”.

FORMAZIONI:

Bari Calcio

1) Roca Pantaleo

2) Cellamare Michele

3) Fanelli Sergio

4) Bergossi Alberto

5) Lopez Totò

6) Tovalieri Sandro

8) Maiellaro Pietro

9) Bivi Edy

10) Loseto Valeriano

11) Scarafoni Lorenzo

12) Forziati Ezio

Pescara Calcio

1) Onesti Marco

2) Ronzani Danilo

3) Mancini Felice

4) Tacchi Maurizio

5) Gelsi Michele

6) Del Grosso Alessandro

7) Esposito Mauro

8) Ferraresi Fabio

9) Berardi Gerry

10) Cammarata Fabrizio

11) Palladino Ottavio

12) Cordella Spartaco

13) Marchegiani Franco

14) Bergodi Cristiano

15) Camplone Andrea

Mister Nobili

La gara se le aggiudicata il Pescara 7 a 5