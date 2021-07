Pescara, detenzione di sostanza stupefacente: arrestati due camionisti

La polizia stradale di Pescara sequestra 170 chilogrammi di droga sull’A/14 all’altezza dell’area di servizio “Cerrano Ovest” e banconote per circa 3000 euro

PESCARA – Due pregiudicati di Cerignola (FG) di 21 e 37 anni sono stati arrestati nella serata di ieri da personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Pescara per detenzione di sostanza stupefacente sull’A/14 all’altezza dell’area di servizio “Cerrano Ovest” mentre viaggiavano su un autoarticolato.

Dietro una paratia basculante allestita sul semirimorchio, gli agenti hanno rinvenuto 150 confezioni in plastica contenenti 171 chilogrammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa per tipologia ed infiorescenze. Tra di esse, note per l’elevato principio attivo, l’Amnesia ed il Somango, quest’ultimo un cannabinoide di recente diffusione frutto di incroci tra altre varietà.

La Polizia Stradale, nella circostanza, ha sequestrato anche banconote per circa 3000 euro oltre al mezzo pesante su cui era stata trasportata la droga.