Pescara, controlli nel quartiere Rancitelli: il report del 6 ottobre 2021

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, le Forze di Polizia sono state impegnate in un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Rancitelli disposto dal Questore Luigi Liguori per dare massimo impulso alle attività di prevenzione e repressione della criminalità diffusa, in particolare lo spaccio di droga.

Questi i risultati conseguiti dalle pattuglie della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza:

persone identificate: n. 133

veicoli controllati n. 371

posti di controllo effettuati n. 7

perquisizioni locali e personali eseguite n. 3

veicoli sequestrati n. 3

sanzioni per violazioni al Codice della Strada elevate n. 5

carte di circolazione ritirate n. 2 carte

Due persone con precedenti di polizia sono state trovate ed identificate nel quartiere nonostante fosse loro vietato dalla misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio adottato già nel 2019 nei loro confronti e della durata massima di tre anni.

Contestualmente personale della Squadra Mobile, nel corso di un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha eseguito una perquisizione domiciliare traendo in arresto S.A., di anni 31, residente nel quartiere in argomento, perché trovato in possesso di gr. 42 di eroina e gr. 7,6 di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma in contanti di euro 2.480,00 in banconote di vario taglio. Pertanto egli è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Inoltre, nella sua abitazione è stato rinvenuto uno zaino contenente apparecchiatura medica per la misurazione del pace-maker, composta da base, testina per il rilevamento nonché un Ipad, sequestrati perché ritenuti di provenienza illecita e presumibilmente usati da qualche tossicodipendente per pagare la droga. L’arrestato si trova ora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la mattinata odierna.

Nello stesso pomeriggio, il personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura ha eseguito un controllo all’interno di una sala scommesse ubicata in questa Via Lago di Capestrano (quartiere Rancitelli), provvedendo alla chiusura dell’attività commerciale per giorni 5 disposta ai sensi del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 35/2020. Il citato provvedimento è stato adottato a seguito dell’accertamento di violazioni amministrative riguardanti le certificazioni verdi Covid-19.