Pescara, controlli nelle aree verdi della città: denunciato un irregolare

PESCARA – La settimana in corso si è contraddistinta per l’intensificazione dei controlli della Polizia di Stato nei parchi pubblici della città. L’attività di monitoraggio, fortemente voluta dal Questore di Pescara Luigi Liguori, ha interessato le principali aree verdi della città, in particolare modo il Parco Florida, luogo che, in questo periodo, anche in considerazione delle temperature miti, viene frequentato da numerose famiglie.

L’obiettivo principale di questi servizi è quello di consentire ai cittadini di fruire in totale sicurezza di tutte le aree verdi della città, attraverso una costante attività di prevenzione. Nella giornata di ieri in particolare, l’attività di controllo, svolta con l’ausilio dell’unità cinofila, ha permesso di rinvenire alcuni grammi di hashish occultati in un pacchetto di sigarette, nonché rintracciare un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale e destinatario del provvedimento di espulsione. Il giovane cittadino straniero è stato deferito all’A.G. e sono state avviate le procedure amministrative inerenti la normativa sull’immigrazione.

Foto di repertorio