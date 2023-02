Pescara, completati i lavori presso le scuole Fellini e Foscolo

PESCARA – Un altro importante risultato ottenuto dall’Amministrazione comunale di Pescara riguardante l’edilizia scolastica e l’efficientamento energetico. L’assessore Gianni Santilli ha infatti reso noto che sono state completate le opere di messa in sicurezza, con sostituzione di infissi e vetrate fatiscenti, presso gli istituti “Fellini” di via Cecco Angiolieri e “Foscolo” di via Luigi Einaudi. L’intervento ha presentato un quadro economico di 630.000 euro, di cui 487.000 di lavori. In entrambi i plessi i vecchi infissi sono stati sostituiti da nuovi in alluminio ad alta prestazione di isolamento termico e acustico; nell’edificio di via Angiolieri sono state inoltre installate tende parasole ignifughe, mentre alla Foscolo sono state montate tapparelle avvolgibili.

“Come assessorato – ha detto Santilli – siamo molto impegnati sulla questione dell’efficientamento energetico negli istituti scolastici, per ridurre i costi a carico dell’Amministrazione e per favorire i conseguenti benefici ambientali. Più in generale stiamo rispettando tutti gli impegni che ci siamo prefissati riguardanti sia gli adeguamenti strutturali e antisismici degli edifici che ospitano i nostri studenti, sia, appunto, i lavori che favoriscono un uso razionale dell’energia e il contenimento dei consumi rendendo nel contempo le aule e gli istituti più calde e accoglienti”.

Per ottimizzare al meglio le risorse disponibili, va sottolineato come la progettazione e la direzione dei lavori siano state curate da risorse umane interne al Servizio Manutenzione Edilizia scolastica del Comune di Pescara.

Foto di repertorio