Pescara Comix & Games 2023, il programma completo

Dall’8 al 10 settembre al Pala Dean Martin di Montesilvano, il festival del fumetto. Cristina D’Avena madrina dell’evento in concerto l’8 settembre, Enzo Draghi il 9

MONTESILVANO – Da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023, torna il Pescara Comix & Games. Nella consueta cornice del Pala Dean Martin di Montesilvano, la tre giorni dedicata a Fumetto, gaming, cinema, cosplay, spettacoli, panel, laboratori e concerti che richiama l’interesse di migliaia di appassionati del settore, e non solo, provenienti da tutta Europa. L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere delegato al Pala Dean Martin Adriano Tocco, l’assessore alle Politiche giovanili Alessandro Pompei, l’assessore al Turismo e Manifestazioni Deborah Comardi, il presidente del Pescara Comix Daniele Forcucci, il responsabile dell’Accademia del Fumetto Marco D’Isidoro e il responsabile del Pescara Comix Davide Cerasa.

Edizione speciale, quella di quest’anno, per il decimo anniversario del Pescara Comix. Un crescendo rossiniano, a partire dalla prima edizione del 2014 che ha fatto sì che la fiera diventasse un punto di riferimento nazionale per il settore del fumetto, del cosplay, gaming e della cultura pop. Per la decima candelina, la direzione ha realizzato un cartellone di eventi di altissimo profilo. Tante aree d’interesse con personaggi di rilievo.

“Siamo molto felici di ospitare per il secondo anno consecutivo il Pescara Comix & Games, un evento che ha registrato lo scorso anno quindicimila visitatori – ha dichiarato il primo cittadino – . Questa manifestazione segna anche la riapertura del Pala Dean Martin, dopo quasi quattro mesi di restyling e l’inaugurazione avvenuta domenica scorsa. Con il presidente Forcucci c’è un’ottima sinergia e stiamo collaborando anche per stabilire dei rapporti proficui tra le scuole e il Pescara Comix. Siamo certi che il pubblico di quest’anno, composto da molti giovani e dalle famiglie, sarà superiore visti i numerosi stand e i molteplici eventi previsti nei tre giorni alla presenza di ospiti prestigiosi”.

Il consigliere delegato al Pala Dean Martin ha ribadito l’importanza di questa manifestazione in un Palacongressi con un look completamente rinnovato.

Il presidente Forcucci ha illustrato l’evento: “Abbiamo scelto di celebrare i dieci anni di Pescara Comix & Games all’interno di una struttura rinnovata e ancora più performante come il Palacongressi – ha spiegato il presidente Forcucci – sfrutteremo al massimo la sua superficie con aree tematiche specifiche e con un’area food più grande e con 100 espositori e 250 eventi tra cui personaggi come i doppiatori Pino Insegno, Gianluca Iacono e Leonardo Graziano. Inoltre, la voce di tante sigle di cartoni animati Enzo Draghi e L’inaugurazione è prevista per l’8 settembre alle ore 17 con Cristina D’Avena, madrina di questa edizione. Ci teniamo inoltre a specificare che facciamo parte del CFC una unione di Festival che hanno formato una rete attiva in cui scambiarsi idee e proposte. L’evento, attraverso una parata che sfilerà sabato 9 settembre sul lungomare, verrà portato fuori dall’area Palacongressi per far conoscere alla città alcuni personaggi del Cosplay”.

Marco D’Isidoro dell’Accademia del Fumetto ha presentato i vari ospiti presenti dall’8 settembre sottolineando il valore internazionale di questa edizione com personaggi come Maurizio di Vincenzo, l’artista Alex Maleev proveniente da New York, Paolo Barbieri, Luca Lamberti, Plastiboo, Federica di Meo, Fabio Celoni e tanti altri.

PROGRAMMA

Per il programma musicale, gli appuntamenti sono:

• Venerdì 8 settembre, Cristina D’Avena sarà la madrina di apertura della fiera con il taglio del nastro mentre, a partire dalle ore 21:00, sarà sul palco principale, accompagnata anche dalla Bim Bum Bam Cartoon Band, per un live durante il quale saranno riproposte le colonne sonore dei cartoni animati che hanno accompagnato le giornate di tante generazioni. Aspettando lo spettacolo serale, dal pomeriggio, si alterneranno sul palco, Erisu, Rukutama e Dj Shiru.

• Sabato 9 settembre, vedrà, tra i protagonisti, Enzo Draghi, voce di tante sigle dei cartoni animati e di Mirko dei “Bee Hive”, che si esibirà insieme alla band “Gli amici di Lupin”. Ad aprire la serata ci sarà Gax Win – il sassofonista “nerd” che andrà a reinterpretare le sigle dei cartoni animati. Inoltre lo spettacolo dei Gremlins e quello del gruppo Miwa e i suoi componenti.

• Domenica 10 settembre, appuntamento fissato con Le Stelle di Hokuto e di Lucia La Rezza, violinista e compositrice per videogiochi conosciuta in tutta Europa.

Per il doppiaggio, saranno presenti:

• Venerdì 8 settembre Gianluca Iacono, voce di Vegeta (personaggio di Dragon Ball) e Gordon Ramsay; Leonardo Graziano, doppiatore di Naruto Uzumaki e Sheldon Cooper.

• Sabato 9 settembre, evento principale, con Pino Insegno e a seguire incontro con Chiara Fabiano (voce di Jenna Ortega in “Mercoledì” e di Millie Bobby Brown in “Stranger Things”) e Mattia Fabiano (doppiatore di Dustin Henderson in “Stranger Things”).

• Domenica 10 settembre sarà la volta di Lorenzo Crisci, doppiatore di Numero Cinque in “Umbrella Academy” e di Michelangelo in “Tartarughe Ninja: Caos Mutante”. Insieme a lui salirà sul palco Sara Labidi, doppiatrice di Arya Stark ne “Il Trono di Spade” e di Ariel della “Sirenetta” 2023.

Per la parte dedicata al fumetto:

• Maurizio di Vincenzo: fa parte del team Dylan Dog per il quale ha disegnato tantissime storie. Tra i suoi lavori ricordiamo anche Magico Vento, Demia.

• Alex Maleev: artista internazionale che vanta collaborazioni con Marvel e il rilancio di Daredevil, ha lavorato anche a prodotti come Magic the Gathering, The Crow, Alien vs Predator, Superman vs Predator.

• Paolo Barbieri: tra i lavori più celebri, ricordiamo le copertine per i romanzi di Licia Troisi e i due libri illustrati del Mondo Emerso.

• Luca Lamberti: Fumettista, concept artist e illustratore.

• Plastiboo: artista spagnolo che il cui lavoro verte su fantasia, orrore e disagio.

• Federica di Meo: autrice di “Somnia”, la prima opera Italiana fatta a mano totalmente manga.

• Fabio Celoni: autore del manifesto ufficiale 2023, disegnatore, colorista e illustratore noto per le collaborazioni con Bonelli e Panini, sarà a Pescara Comix 2023 il 9 e 10 settembre.

e tanti altri…

Un intero padiglione, invece, sarà dedicato al mondo asiatico con tantissime attività e spettacoli. Grande spazio al mondo del cosplay con parate e raduni in collaborazione con “Lucca Comics & Games” ed il Cosplay Contest e varie attività con Epicos.

Tantissimi saranno gli stand e gli intrattenimenti: infatti, sabato 9 settembre, saranno ospiti della kermesse Luca Franchini e Michele Posa per un incontro con il pubblico, durante il quale si parlerà del mondo del wrestling. Il duo, inoltre, commenterà dal vivo il “Cosplay Slam Wrestling”, evento che vedrà alcuni tra i migliori wrestler europei affrontarsi in cosplay.

Domenica 10 settembre, invece, ci sarà Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia, che intratterrà i presenti con uno show culinario. Grande spazio sarà dedicato al mondo del games e videogames, con la presenza del “Play di Modena in tour” (festival del gioco più importante d’Italia) e tante saranno le associazioni che coloreranno la manifestazione.

Oltre 7000 mq, più di 100 eventi al giorno, 100 espositori tematici, tantissimi ospiti nazionali ed internazionali, una grande area food per i visitatori e un intero mondo da scoprire: vi aspettiamo a “Pescara Comix & Games 2023”.

Il “Pescara Comix & Games” è parte integrante del C.F.C. – COMIX FESTIVAL COMMUNITY, un’unione di festival che condivide il proprio know-how di operatori di settore, collaborando attivamente nella crescita delle rispettive manifestazioni. 8-9-10 settembre – Biglietti disponibili su ciaotickets e al botteghino.