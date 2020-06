Pescara, campus estivi: ecco come ricevere agevolazioni economiche

Buono mensile da 150/300 euro per bambino per la partecipazione ai campi estivi. La scadenza per fare domanda è fissata per il 29 giugno

PESCARA – Le famiglie pescaresi potranno usufruire di un bonus per ogni bambino iscritto a uno dei campus estivi ai quali è possibile iscriversi entro il 29 giugno. La scadenza è stata prorogata proprio per consentire una più ampia adesione facilitata dalle agevolazioni che economiche fissate in 150,00 euro per ogni mese e per ogni minore, che sale a 300,00 in caso di disabilità. Lo comunicano gli assessori Gianni Santilli, Nicoletta Di Nisio, Patrizia Martelli, Mariarita Paoni Saccone, Adelchi Sulpizio, sottolineando l’opportunità di usufruire di un supporto economico che l’amministrazione comunale verserà direttamente alle associazioni che hanno organizzato le attività.

I servizi socio-educativi territoriali e quelli ricreativi sono destinati a bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 14 anni nei mesi di luglio e di agosto. Il bando comunale interessa due tipologie di progetti: attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività sportive e quelle con prevalenza di attività educativo-culturali.

COME FARE DOMANDA

La domanda per la realizzazione dei centri estivi diurni e per l’adesione ai servizi socio-educativi-ricreativi territoriali per deve pervenire al Comune entro le ore 13,00 del 29 giugno. Si può inoltrare richiesta a mezzo posta o agenzia di recapito autorizzata, tramite posta elettronica certificata (PEC) a protocollo@pec.comune.pescara.it o tramite il servizio on line di protocollazione accedendo al link https://pescara.comune-online.it/web/home/protocollo-generale.