Pescara Calcio: date del campionato 2019 – 2020

Il nuovo campionato di Serie B al via il weekend del 23 e 24 agosto. Saranno quattro i turni infrasettimanali e due le soste

PESCARA – La Lega Serie B ha stabilito le date per la nuova stagione sportiva 2019 – 2020. In attesa dell’uscita dei prossimi calendari andiamo a vedere quali sono quelle di avvio e altre utili come le soste e i turni infrasettimali. Il Pescara dopo aver chiuso la stagione con la sconfitta nella semifinale playoff con il Verona ripartirà da Zauri che invece aveva centrato con la Primavera la promozione nel massimo campionato.

Gara di anticipo Open Day della prima giornata fissata per venerdì 23 agosto e proseguirà con il resto del programma sabato 24 agosto. Anche in questa stagione si giocherà anche a Pasquetta che capiterà il 13 aprile, mentre saranno 4 i turni infrasettimanali.

Confermato il pacchetto delle gare durante le festività natalizie. Le ultime due giornate del girone d’andata si giocheranno il giorno di Santo Stefano e il 29 dicembre. La Sosta di campionato invece è prevista dal 30 dicembre al 17 gennaio. Il campionato cadetto si concluderà il 14 maggio 2020 con l’ultima giornata.

Ricordiamo che la squadra biancazzurra svolgerà il ritiro estivo dal 14 al 29 luglio 2019 a Lucoli e non più a Palena. Nel piccolo paese dell’aquilano inizierà infatti la preparazione pre-campionato.