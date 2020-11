Pescara Basket: Staselis e Raupys, autorizzati a rientrare in Lituania

PESCARA – Pescara Basket comunica che nei giorni scorsi i tesserati Mantvydas Staselis e Simas Raupys sono stati autorizzati, di comune accordo con la società biancazzurra, a rientrare in Lituania, stante la situazione di incertezza dovuta all’emergenza pandemica ed alle disposizioni governative che impediscono lo svolgimento degli allenamenti indoor almeno fino al 3 Dicembre, con l’inizio del campionato di Serie C Gold ulteriormente posticipato a non prima del 10 Gennaio 2021.

I due atleti lituani proseguiranno la preparazione in patria, dove le norme circa la pratica sportiva sono molto meno stringenti, costantemente monitorati da coach Vanoncini e dal preparatore Pizzoli, ed appena Governo e Federazione consentiranno una regolare ripresa degli allenamenti anche in Italia torneranno in riva all’Adriatico per riaggregarsi al gruppo biancazzurro.