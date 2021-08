Pescara Basket: Cinquegrana vice di Vanoncini in Serie C Gold

PESCARA – Importante novità nello staff tecnico biancazzurro, con la Pescara Basket lieta di comunicare ufficialmente che coach Luca Cinquegrana sarà il vice di Stefano Vanoncini per la compagine di Serie C Gold, oltre a ricoprire i ruoli di capo allenatore per le squadre di Serie C Silver ed Under 15 d’Eccellenza.

Classe 1979, inizia la sua carriera nel 2003/2004 con L’Aquila Basket, dove ricopre il ruolo di assistente allenatore vincendo subito il campionato di Serie C2 e partecipando ai successivi due campionati di Serie C1, occupandosi nel frattempo anche del settore giovanile.

Passa a Vasto nel 2006/2007, ricoprendo i ruoli di capo allenatore in Serie C Regionale e responsabile del settore giovanile, per poi approdare all’Adriatica Basket Pescara, dove resta due stagioni alla guida della prima squadra di Serie B regionale femminile, oltre che occuparsi nuovamente del settore giovanile.

Dal 2012 al 2014 è responsabile dell’area tecnica per il settore giovanile del Lanciano Basket, per poi essere nominato allenatore della selezione regionale per il Comitato Abruzzo, partecipando al Torneo delle Regioni Roma.

Torna alla guida di una squadra senior nel Nuovo Basket Aquilano in Serie C Silver dal 2014 al 2016, oltre che essere nuovamente responsabile del settore giovanile dove conquista diversi titoli regionali e qualificarsi per i concentramenti per l’accesso alle finali nazionali.

Nuova parentesi nel settore femminile nel 2016/2017 alla Stella Azzurra Roma, dove è capo allenatore della prima squadra femminile militante nel campionato di Serie B laziale, ricoprendo anche il ruolo di responsabile dell’area tecnica per il settore giovanile femminile ed allenando le squadre Under 20 ed Under 18, prima di fare ritorno in Abruzzo a Chieti, dove nel 2017/2018 conduce il Chieti Basket alla vittoria del campionato di Serie D, oltre che ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile ed allenatore delle Squadre Under 14 ed Under 15, per poi ricoprire dal 2018 al Marzo 2020 il ruolo di assistente allenatore e video analyst alla Teate Basket Chieti in Serie B.

“Sono molto contento di cominciare questa nuova esperienza – dichiara coach Cinquegrana – e ringrazio il presidente Di Censo e tutta la dirigenza della Pescara Basket. Sono certo sarà un’annata molto stimolante, sia per quanto riguarda il lavoro quotidiano con coach Vanoncini, sia per la qualità del roster che la società ha messo a disposizione. Non vedo l’ora di cominciare!”.

Aggiunta di spessore e qualità, quella di coach Luca Cinquegrana, per la compagine biancazzurra, con la sua esperienza e la sua etica del lavoro che saranno sicuramente un valore aggiunto sia per la prima squadra in Serie C Gold, che per la compagine di C Silver, composta interamente dai ragazzi dell’Under 19, e di Under 15 d’Eccellenza, con i giovani ragazzi biancazzurri che proseguiranno il loro percorso di crescita con un tecnico estremamente preparato.