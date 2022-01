Pescara Basket, Capitanelli: “A Chieti non abbiamo fatto male”

Il capitano biancazzurro è intervenuto parlando della recente sfida con il Magic Chieti. La squadra a lavoro per preparare la prossima sfida del 29 gennaio

PESCARA – Alla ripresa degli allenamenti in vista del match sul terreno di gioco della Teate Basket Chieti di sabato 29 Gennaio, Andrea Capitanelli è tornato sullo scorso impegno dei biancazzurri con il Magic Basket Chieti.

“Innanzitutto è stato bello aver potuto ricominciare a giocare dopo più di un mese – esordisce così il capitano pescarese – e riassaporare il gusto e l’adrenalina di una partita”.

“Siamo riusciti ad avere una maggiore distribuzione di punti tra tutti i giocatori scesi in campo, avendo avuto cinque uomini in doppia cifra più altri due a quota otto punti. Abbiamo dimostrato che, nonostante sia andata via quella che fino a questo momento era stata la principale opzione offensiva, oltre che miglior realizzatore della squadra, possiamo distribuirci senza problemi tiri e responsabilità in attacco”.

“Dobbiamo comunque lavorare ancora tanto – prosegue Capitanelli – anche se a Chieti a mio avviso non abbiamo fatto malissimo in difesa, ma loro sono stati bravi a realizzare tanti canestri da tre punti (14/30 ndr), ance da distanze importanti. Togliendo i tiri che hanno realizzato da marcati, frutto esclusivamente di bravura loro in quanto grandi tiratori, noi dobbiamo migliorare quelle disattenzioni e quegli errori che ci sono costati la sconfitta”.

“Avessimo avuto la possibilità di giocare le prime due partite che sono state rinviate – conclude il capitano biancazzurro – quindi con un rodaggio maggiore per trovare maggiormente nuovi equilibri di squadra, magari questa partita l’avremmo potuta perdere comunque, in quanto il Magic è una compagine molto forte, ma sono sicuro ce la saremmo giocata fino alla fine”.