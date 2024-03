Pescara, andava in giro con un coltello di 22 cm: denunciato 27enne

PESCARA – I servizi di controllo del territorio rafforzati dal Questore di Pescara Carlo Solimene, finalizzati a prevenire e contrastare i reati predatori anche nella scorsa notte hanno visto le Volanti della Polizia di Stato impegnate nel pattugliamento del centro, zona della città caratterizzata da una maggiore concentrazione di esercizi commerciali. Alle ore 02:30 circa, una pattuglia ha proceduto al controllo di un giovane che si aggirava con fare sospetto in Corso Vittorio Emanuele.

L’ atteggiamento del ragazzo, un 27enne, già conosciuto dagli operatori di Polizia per i suoi precedenti, non è sfuggito agli agenti che nel corso del controllo lo hanno trovato in possesso di un coltello a scatto lungo complessivamente circa 22 cm che è stato sequestrato. Il giovane ha anche tentato di occultare il coltello, ma i suoi movimenti sono stati notati dagli agenti che hanno rinvenuto l’arma. Il 27enne è stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di arma da taglio.

La Polizia di Stato sottolinea che i fatti sono riportati nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio.