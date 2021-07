Pescara, al via servizio vigilanza e prevenzione con e-bike

PESCARA – Da oggi, nelle vie del centro cittadino e del lungomare di Pescara, sarà attivo un servizio di vigilanza e prevenzione con l’impiego di 2 e-bike con i colori della Polizia di Stato. Le due ruote assegnate all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono state donate da un’azienda locale che ha dotato i nostri poliziotti anche dei caschi di protezione.

Gli operatori di polizia che utilizzeranno le e-bike saranno impiegati in questo nuovo servizio di polizia di prossimità nella fascia oraria 08-20 e potranno svolgere servizi mirati in aree diversamente accessibili dalle volanti.

Grazie al loro impiego, il controllo del territorio, nella nostra città, sarà più capillare e potrà interessare anche le zone pedonali e le aree verdi dei parchi cittadini.

La presentazione del nuovo servizio si è svolta questa mattina nel corso di una conferenza stampa in cui il Questore Luigi Liguori ha parlato di questa nuova attività che andrà ad integrare, da oggi e fino a settembre gli equipaggi in auto, con una mobilità maggiore di quella che potrebbe avere una Volante e con l’impegno di n. 6 operatori di polizia in servizio presso uffici della Questura diversi dalla Squadra Volante, scelti con questo criterio proprio per non incidere sul numero di agenti destinati al controllo del territorio.