Pescara, al Tavolo permanente sul Commercio le iniziative natalizie ed estive

Rapposelli punta ad un più ampio accesso in centro con l’abolizione della ztl il sabato.Cremonese “ idee molto chiare: connubio commercio-turismo e cabina di regia con la Regione per marketing territoriale”

PESCARA – Terza riunione del Tavolo permanente sul Commercio, ieri mattina, in Comune a Pescara. A presiedere l’incontro, di fronte ad una platea di tutti i rappresentanti delle categorie interessate, il presidente della Commissione Attività produttive, Fabrizio Rapposelli, il presidente della Commissione Turismo, Manuela Peschi e l’assessore al Commercio, Turismo e Grandi Eventi , Alfredo Cremonese. All’ordine del giorno, le iniziative natalizie ma anche le modalità di programmazione futura, come quella sul prossimo periodo estivo. Dei punti fermi, condivisi da tutti, li ha subito esposti il presidente Rapposelli.

“La mia idea è che le iniziative durino di più, che prevedano maggiori contenuti culturali e che siano coinvolte tutte le zone della città”, ha esordito Fabrizio Rapposelli, presidente della commissione attività produttive. “Una formula che reputo vincente, ce l’ha confermato il recente Festival della Rivoluzione che è stato un successo di pubblico, del sapere e di importanti riscontri per Pescara. Altro mio obiettivo è l’abolizione della zona a traffico limitato per il sabato, perché ritengo strategico garantire l’accesso in centro in una delle due giornate del week end in cui notoriamente ci si dedica allo shopping e allo svago. Permettere l’ingresso nel cuore della città significa garantire la massima fruibilità di tutte le attività commerciali. E per contemperare l’esigenza della tutela ambientale, si potrebbe immaginare di anticipare la chiusura al traffico la domenica”.

Molte le idee in cantiere per il prossimo Natale che l’Amministrazione comunale sta valutando e tanti i suggerimenti e le richieste pervenute durante l’incontro odierno.

“Non siamo certo all’anno zero – ha ripreso Rapposelli – e diverse sono le iniziative del passato che ho apprezzato, come Luci d’Artista, progetto valido e già in itinere in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti Pescara. Quest’anno non abbiamo tempi comodi per una programmazione d’eccellenza ma cercheremo di rendere il massimo. Una cosa è certa– ha garantito il Presidente – da gennaio 2020 saremo già a lavoro per il periodo natalizio successivo, oltreché per la prossima estate”.

Della nota dolente, cioè il budget a disposizione, ha parlato l’assessore Cremonese che, carte alla mano ha evidenziato una cifra talmente esigua, in sostanza pari a zero, da non rendere fattibile alcun evento.

“Ci troviamo di fronte ad bilancio ingessato e siamo operativi già da giorni – ha riferito – per individuare dai vari capitoli di bilancio le somme indispensabili. Al momento non è quantificabile l’esatto importo necessario, tranne che per Luci d’Artista che necessita di circa 100 mila euro, oltre quelli che stanzia la Camera di Commercio”.

Sul tema è intervenuto il vice presidente della CCIAA di Chieti Pescara, nonché direttore provinciale Cna Pescara, Carmine Salce per ribadire “l’esigenza di una stretta sinergia tra l’Ente camerale ed il Comune, anche in merito al cofinanziamento di cui la Camera si fa carico per un importo di 150 mila euro, per poter definire l’edizione 2019 di Luci d’Artista che ha dimostrato di essere un evento di sicuro richiamo”.

Il direttore di Confesercenti, Gianni Taucci, ha fortemente condiviso l’idea di iniziative di maggior durata “con eventi di intrattenimento turistico-ricettivo capaci di fare da traino anche per i quartieri”, ed ha rimarcato la necessità di “una programmazione studiata con tempi adeguati”. Sulla cultura ha insistito il presidente dell’Ascom Angelo Allegrino, “per arricchire di contenuti preziosi le manifestazioni in città. La cultura ha un grande vantaggio – ha detto – costa poco e vale molto”. Vincenzina De Sanctis, presidente di Confcommercio pensa anche all’enogastronomia, settore clou dell’economia abruzzese, con progetti che coinvolgano ristoratori e cantine. E propone l’accensione di luminarie e di Luci d’Artista in concomitanza con il “Black week” in programma il 29 e 30 novembre ed il 1 dicembre.

E ancora, Maria Dolci, presidente dell’associazione “ViviamoPescara”, ha chiesto “maggior sostegno da parte dell’Amministrazione per le attività promozionali e di pubblicità e minore intransigenza dei vigili urbani in centro, in occasione degli eventi, perché limitano non di poco la vivibilità nel quadrilatero del centro commerciale naturale”.

“Il Tavolo permanente sul commercio – ha ripreso l’Assessore Cremonese – si sta rivelando un utile e sereno momento di confronto e di ascolto. Siamo aperti a recepire tutte le istanze che ci pervengono e a valutare insieme quelle più meritevoli e che rappresentano un valore aggiunto per la nostra città. Ma le idee le ho già molto chiare – ha affermato – innanzitutto credo nel connubio commercio-turismo, due settori che devono camminare all’unisono per ottenere il massimo dei risultati. Concordo sugli eventi duraturi, perché hanno la capacità di attirare visitatori e turisti, sull’attenzionare tutta la città, ed un’ altra parola chiave è “qualità”- ha precisato – le manifestazioni che ci interessa proporre sono solo di altissimo livello.

Siamo a lavoro per il Natale, ma già operativi per la prossima estate – ha anticipato – per la realizzazione di un festival che durerà 15 giorni,e che oltre alla presenza di personaggi di fama nazionale ed internazionale, vedrà il coinvolgimento di artisti locali perché è giusto che abbiamo l’ occasione di mettersi in evidenza. Altro progetto su cui sto lavorando – ha continuato Cremonese – riguarda un sito del Comune studiato ad hoc per garantire la massima visibilità, con app dedicata, riferimenti social e con una pagina riservata ai commercianti. Quest’ultima ha l’obiettivo di offrire agli esercenti che non operano in e-commerce, la possibilità di crearsi una vetrina virtuale per le loro specifiche attività. In tal senso , sto già effettuando visite ai commercianti per conoscere più nel dettaglio le loro esigenze. Il tutto – ha concluso l’Assessore – con la supervisione di una cabina di regia, da istituire di concerto con la Regione anche per politiche mirate di marketing territoriale”.