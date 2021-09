Pescara, agende della Polizia di Stato in due scuole della Provincia

PESCARA – Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza promuove da tempo campagne e progetti educativi utili alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole poste alla base della convivenza civile.

Per l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 è stata prevista la consegna dell’agenda scolastica realizzata dalla Polizia di Stato “Il Mio Diario” in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Protagonisti dell’agenda sono i supereroi della legalità Vis e Musa che con l’aiuto dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta che affrontano temi di grande attualità come il corretto utilizzo di internet e dei social ma anche fenomeni critici come il bullismo. In questa edizione sono stati inseriti alcuni riferimenti anche alla reintrodotta materia dell’educazione civica: la Costituzione italiana, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

Per la provincia di Pescara sono state individuate le classi quarte elementari di due scuole: l’istituto comprensivo di Cepagatti (Vallemare, Cepagatti e Villanova) e l’Istituto omnicomprensivo di Alanno (Alanno e Cugnoli) a cui i nostri agenti hanno consegnato 150 diari, complessivamente.