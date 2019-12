“PercorriAmo Giulianova”, gara podistica il 15 dicembre

GIULIANOVA – Sarà una città tirata a lucido quella che domenica 15 dicembre accoglierà gli atleti iscritti alla prima edizione di PercorriAmo Giulianova, maratonina competitiva di 10 chilometri organizzata dall’asd Turismo Podismo con il patrocinio del Comune. E sarà proprio il sindaco Jwan Costantini a dare il via alla gara che partirà dalla terrazza Belvedere alle ore 9.30.

Suggestivo il percorso definito dagli organizzatori, che porterà i partecipanti ad attraversare tutto il centro storico dell’antica Giulia, per tornare infine al traguardo sempre sul Belvedere di fronte alla piazza della Libertà.

“La nostra città è più conosciuta per il mare e la spiaggia, ma con questa gara vogliamo far ammirare a tutti la bellezza della storia e le testimonianze architettoniche della parte alta che in pochi arrivano a conoscere durante le vacanze” dice Luca Delli Compagni presidente di Turismo Podismo, “e al tempo stesso vogliamo diffondere la cultura dello sport per tutti a favore del benessere e della salute”.

La gara di domenica è valevole per il Criterium Piceni & Pretuzi e alla sua prima edizione si può già fregiare di gara internazionale. “Tra gli atleti iscritti alla competizione ci sono 15 runners della Asc Zurrieq Wolves provenienti da Malta”, dice Pietro Promenzio, vice presidente dell’asd, “il gruppo è composto da 15 atleti e 12 accompagnatori, tra cui la sindaca di Zurrieq, Rita Grima e la sua segretaria Josianne Mumford che è anche un’ottima podista e si cimenterà nella gara”.

Le iscrizioni devono essere effettuate via web all’indirizzo www.endu.net o via email a eventi@asete.it, via fax allo 0736775210. Le società aderenti al Criterium Piceni & Pretuzi dovranno usare l’apposito portale. La quota di iscrizione alla gara è di 7 euro e sono previsti premi di partecipazione per tutti i concorrenti. Gli organizzatori hanno inoltre stabilito premi per i primi 3 classificati assoluti per le categorie maschile e femminile, per i primi 5 classificati di ogni categoria. Vinceranno inoltre buoni acquisto le prime 5 società classificate e buoni acquisto anche per le prime 3 società classificate extra regionale.

“Queste manifestazioni sportive sono molto importanti”, ha detto il sindaco Jwan Costantini, “sia per il territorio che per promuovere il benessere delle persone”.

“Siamo orgogliosi di poter patrocinare questa iniziativa dalle tante anime” ha detto l’assessore Taralli, “allo sport si unisce l’aspetto ludico e quello turistico”

“Sport e turismo sono un binomio strategico per il nostro territorio e la sua crescita e sullo sport vogliamo puntare per allungare la stagione turistica”, ha detto l’assessore Di Carlo, “sosteniamo eventi come PercorriAmo Giulianova e mi auguro che questo sia il primo di una serie di manifestazioni che possano dare lustro e prestigio alla nostra città”.