Patty Pravo e Gianluca Grignani in concerto a Campli: ecco quando

CAMPLI – Saranno Gianluca Grignani e Patty Pravo i principali protagonisti dell’estate 2023 a Campli. A svelare le anticipazioni del calendario degli eventi estivi è proprio il Sindaco, Federico Agostinelli: “Stiamo lavorando, in collaborazione con tutte le associazioni e alle Parrocchie del territorio, ad un ricco programma di eventi estivi, con iniziative culturali, concerti, eventi gastronomici e sportivi e momenti dedicati ai più piccoli. Ma possiamo già dare alcune importanti anticipazioni ufficiali: Patty Pravo in concerto a Campli, in Piazza Vittorio Emanuele II, il 18 luglio e Gianluca Grignani in concerto a Sant’Onofrio, in Piazza Madonna delle Vittorie, il 21 luglio. Dopo aver ospitato, negli anni scorsi, personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura, come Massimiliano Ossini e Roberto Giacobbo, lasciamo spazio alla musica con due grandi artisti che hanno scritto pagine memorabili della canzone italiana. Ma ci sarà anche tanto altro. Il programma completo sarà svelato nelle prossime settimane e non mancheranno altre sorprese”.

