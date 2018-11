“Passioni, successi, fatiche, vita”: 2° incontro studenti – imprese

Domani alla Facoltà di Economia a Pescara Stefano Sciascio e Luca Lecce all’appuntamento promosso dalla Cna Abruzzo e dalla Facoltà pescarese

PESCARA – Secondo appuntamento mercoledì, alla Facoltà di Economia dell’Università d’Annunzio, a Pescara, con “Passioni, successi, fatiche, vita”, l’iniziativa che mette a confronto gli studenti del corso di laurea in Economia con artigiani, imprenditori, artisti e professionisti abruzzesi di successo, chiamati a illustrare ai giovani le ragioni del loro successo, ma anche a trasferire il loro bagaglio di esperienze e conoscenze.

L’iniziativa, nata da una collaborazione tra la Cna Abruzzo e il Dipartimento di Economia dell’Università d’Annunzio ha preso il via il 24 ottobre scorso, per concludersi il 12 dicembre prossimo. L’incontro di mercoledì mattina, 7 novembre, in programma nell’aula 14 di viale Pindaro, con inizio alle 11 vedrà come protagonisti Stefano Sciascio, co-fondatore della “Lecce Wawe” e Luca Lecce, presidente dei Giovani Imprenditori di Cna Abruzzo; agli studenti che prenderanno parte all’intero ciclo sarà riconosciuto un credito formativo, secondo quanto previsto dall’ordinamento dell’ateneo in materia.