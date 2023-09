Passeggiata solidale con l’AIL Teramo al parco fluviale

Domenica 24 settembre la camminata per famiglie, volontari, pazienti e caregiver per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica

TERAMO – Domenica 24 settembre, alle 9.30, al parco fluviale di Teramo si terrà l’appuntamento con il fitwalking for AIL (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma). La camminata solidale non competitiva è organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e si svolge contemporaneamente in 24 città italiane. Quella di quest’anno è la settima edizione e per la prima volta approda a Teramo.

Lo scopo della passeggiata – aperta a famiglie, volontari, pazienti, caregiver e a chiunque voglia aderire – è raccogliere fondi a sostegno dei progetti AIL in favore della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

Il percorso, all’interno del parco fluviale di Teramo, sarà di 3 km (con possibilità, per chi lo desidera, di proseguire la camminata per ulteriori 2 km).

Questo il programma della giornata. Dalle 9.30 alle 11, momento di ritrovo dei partecipanti nel parco fluviale, nell’area adiacente il ponticello di legno (di fronte al “Brico io”) e consegna del kit di partecipazione ai primi 200 iscritti (il kit consiste in una sacca celeste, sanificante, t-shirt, bottiglietta d’acqua, barretta energetica e nocciole). Tra le 11 e le 11.30, presentazione dell’iniziativa e introduzione alla disciplina del fitwalking con indicazioni sulla camminata dell’istruttore Walter Schiavoni. Dalle 11.30 alle 12.30 si svolgerà la passeggiata.

La quota d’iscrizione solidale è di € 10. Il pagamento potrà essere effettuato in contanti, tramite POS oppure con bonifico bancario (intestato ad AIL Teramo, IBAN IT73K0306909606100000177257; nella causale specificare “Fitwalking 2023”, con indicazione per esteso del nome e del cognome del partecipante).

I bambini potranno partecipare gratuitamente, se accompagnati da adulti, senza ricevere il kit. Per facilitare l’organizzazione della giornata è preferibile iscriversi prima dell’evento nella sede AIL di Teramo “Graziano Petrini” (corso Cerulli 31, dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì). È anche possibile iscriversi telefonicamente (0861.1953726 – 347.8325434) e via email (info@ailteramo.it, specificando nome e cognome e recapito telefonico). Sarà comunque possibile iscriversi il giorno stesso nel punto di ritrovo.