Passeggiata in bici con guida gratuita a Giulianova: ecco quando

GIULIANOVA – “Il nostro scopo, quella della Pro Loco Giulianova, non è di far vivere al visitatore un Tour raccontata da una figura esperta, vita, morte, e miracoli su ciò che si andrà a vedere. No. Piuttosto è l’idea di trascorrere un pomeriggio diverso dal solito insieme, mentre “Giulianova Ti Sorride” e dove ognuno è protagonista alla guida di un mezzo salutare. Lo scopo della passeggiata è per ottenere un buon ricordo e percezioni diverse date dalle proprie scelte. Un esempio, ci sarà per tutti il momento, fermi su una delle passerelle del Caliscendi, di scegliere se rivolgere il primo sguardo verso le montagne o verso il mare. Stesso discorso per le altre soste, dove si potrà individuare qualcosa di unico, che sia all’interno di una bella immagine statica di Giulianova su tela o nello scenario pieno di vita fermi su un ponte di legno in una giornata di sole. Tutti i sensi saranno impegnati e svolgeranno un compito, mentre il gusto della passeggiata evolverà in un buon sapore in bocca, dando l’opportunità a tutti i partecipanti di riportare un giorno altrove l’esperienza vissuta”. Con queste parole la Pro Loco Giulianova Vivere Il Mare e il suo promotore Maurizio Di Filippo aprono le porte alle prenotazioni del viaggio sensoriale, da Mercoledì 2 Giugno, in occasione della festa, quando la Repubblica Italiana è nata.

La prima “Passeggiata in bici con guida gratuita” a Giulianova sarà per i primi dieci che chiameranno il numero 338.6567112 e saranno i primi a poter approfittare della degustazione gratuita delle nostre tipicità locali e del facoltativo aperitivo al Bar con il 20% di sconto. Gli altri potranno prenotarsi per le successive passeggiate, ogni Mercoledì, per ora programmate per tutto il mese di Giugno e Luglio. Se le richieste saranno superiori alle aspettative sarà impegno del promotore cercare di aggiungere un secondo appuntamento settimanale.