Pasquetta No Snam a Sulmona

SULMONA – Il Collettivo Studentesco Sulmona, insieme al coordinamento No Hub del Gas Abruzzo, organizza per oggi 2 aprile, nella località Case Pente di Sulmona, una “Pasquetta No Snam” per ribadire la contrarietà al progetto del Gasdotto “Rete Adriatica” con la relativa centrale di compressione e rilanciare la manifestazione “No Snam – No Hub del Gas” di sabato 21 aprile a Sulmona.

Gli studenti hanno organizzato, quindi, una giornata all’insegna del divertimento, della musica e dell’arte nella giornata di Pasquetta proprio negli splendidi luoghi che la Snam vuole trasformare irrimediabilmente con ciminiere e cementificazione.

La giornata sarà strutturata in quest’ordine:

Ore 10.00 raduno parcheggio San Francesco

Ore 10.30 inizio corteo verso Case Pente con striscioni, cori e bandiere

Ore 11.30 assemblea

Ore 12.30 pranzo, musica live, stand artistici etc

Gli studenti hanno aderito prontamente al coordinamento regionale “No Hub del gas – Abruzzo”, nato il 3 febbraio dopo un’affollata assemblea tenutasi a Sulmona. Si erano impegnati a organizzare assemblee informative No Snam nelle scuole e in vari Comuni dell’Abruzzo e delle regioni limitrofe, e, con la specifica proposta del Collettivo Studentesco Sulmona, a “portare l’informazione anche tramite giornate solitamente dedicate al solo divertimento”.

Proposte che sono andate a buon fine sia per le numerose assemblee che si sono tenute in vari Comuni e che si terranno seguendo la carovana “No Hub del gas in Abruzzo”, sia grazie alla sfilata del carro di Carnevale No Snam a Sulmona il 13 febbraio e alla “Pasquetta No Snam”.