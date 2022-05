“Pasolini”, Luigi Martellini presenta a Spoltore del nuovo libro

SPOLTORE – Luigi Martellini domani (27 maggio 2022) alle ore 19.00 parlerà di Pier Paolo Pasolini. L’appuntamento, nell’ambito della Rassegna di Saggistica Letteraria Storica e Antopologica organizzata dall’Accademia degli Insepolti, è nella Biblioteca Comunale, in via Dietro le Mura, con la partecipazione di Franca Minnucci. Martellini, professore universitario di Letteratura italiana moderna e contemporanea, si è occupato nei suoi studi anche di D’Annunzio, Svevo e Malaparte. Al poeta e regista romano ha dedicato il saggio “Ritratto di Pasolini” (Laterza, 2006) e il recente “Pasolini – Lottai con le armi della poesia” (Ianieri, 2022) che si può considerare la versione definitiva dei suoi studi: tutta l’opera di Pasolini – poesia, narrativa, saggistica, cinema, teatro, giornalismo, scritti vari – ricostruita con rigore metodologico, con impegno analitico e inquadrata storicamente e culturalmente in una esauriente e completa biografia letteraria di uno degli intellettuali più discussi del Novecento.

