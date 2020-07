Paretone, Gran Sasso: soccorse due escursioniste

TERAMO – L’allarme è stato lanciato da un bosco situato alla base della parete est del versante orientale di Corno Grande, meglio conosciuto come il Paretone, sul Gran Sasso.

Due escursioniste residenti a Parma si sono trovate in difficoltà per aver perso il sentiero. A convincerle ad allertare prima l’albergo in cui risiedono e poi il 118 è stata la situazione pericolosa nella quale si sono ritrovate, una serie di salti rocciosi anche di diversi metri gli hanno infatti impedito di tornare indietro.

Tramite lo smartphone, in tempo reale hanno condiviso la loro posizione, permettendo così ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e all’elicottero dei Vigili del Fuoco di essere individuate.

Per mezzo del verricello sono state quindi recuperate e trasportate in elicottero a Casale San Nicola.